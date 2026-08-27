Μισθοί δύο ταχυτήτων: Στα 1.500 ευρώ οι «μεγάλοι», στα 1.076 ευρώ οι μικροί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα πλησιάζει τον κυβερνητικό στόχο των 1.500 ευρώ για το 2027. Μόνο που ο μέσος όρος λέει τη μισή αλήθεια. Πίσω από τα 1.404,79 ευρώ μεικτά της πλήρους απασχόλησης κρύβεται μια αγορά εργασίας με μεγάλες μισθολογικές αποστάσεις, όπου το μέγεθος της επιχείρησης και η μορφή απασχόλησης μπορούν να αλλάξουν εντυπωσιακά το ποσό της μισθοδοσίας.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026 είναι αποκαλυπτικά. Ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης σε επιχείρηση με περισσότερους από δέκα μισθωτούς λαμβάνει κατά μέσο όρο 1.494,62 ευρώ μεικτά. Ο συνάδελφός του σε μια μικρή επιχείρηση με λιγότερους από δέκα εργαζομένους περιορίζεται στα 1.075,95 ευρώ.

Η διαφορά φτάνει τα 418,67 ευρώ κάθε μήνα. Και κάπως έτσι, ενώ στα χαρτιά ο γενικός μέσος μισθός βρίσκεται λιγότερο από 100 ευρώ μακριά από τον στόχο των 1.500 ευρώ, ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων απέχει περισσότερο από 400 ευρώ.

Ο μέσος όρος κρύβει την «ψαλίδα»

Η συγκεκριμένη απόσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη η δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία.

Οι μέσες αποδοχές στις μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 72% των αποδοχών που καταγράφονται στις μεγαλύτερες. Επομένως, η άνοδος του συνολικού μέσου όρου δεν σημαίνει ότι η βελτίωση των μισθών κατανέμεται ομοιόμορφα στην αγορά.

Οι αμοιβές πάντως συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,38%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη και έφτασε το 12,47%.

Το ερώτημα είναι πόσο από αυτή την ονομαστική αύξηση μετατρέπεται τελικά σε πραγματική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, τροφίμων και βασικών υπηρεσιών εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στα 553 ευρώ οι part-time

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση. Ο μέσος μισθός τους διαμορφώνεται μόλις στα 553,33 ευρώ, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που περιγράφει ο γενικός μέσος όρος.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση της απασχόλησης. Οι ασφαλισμένοι με μερική εργασία μειώθηκαν από 631.766 τον Ιανουάριο του 2025 σε 578.344 τον Ιανουάριο του 2026. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, περιορίστηκαν κατά περισσότερους από 53.000.

Τα στοιχεία δείχνουν μετατόπιση προς την πλήρη απασχόληση, χωρίς αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μηνιαίων αποδοχών.

Παραμένει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι μισθολογικές διαφορές δεν σταματούν στο μέγεθος της επιχείρησης ή στο ωράριο εργασίας.

Στην πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών αντιστοιχεί στο 89,63% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών. Με άλλα λόγια, παραμένει μια απόσταση άνω του 10% στις μέσες ημερήσιες αποδοχές.

Στη μερική απασχόληση, αντίθετα, δεν εμφανίζεται αντίστοιχο μισθολογικό χάσμα.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ δίνουν παράλληλα μια αρκετά καθαρή εικόνα για τη διάρθρωση της ιδιωτικής απασχόλησης.

Περισσότεροι από ένας στους πέντε ασφαλισμένους, το 21,29%, εργάζονται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Η μεταποίηση ακολουθεί με 13,08%, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας συγκεντρώνει το 12,04% και οι κατασκευές το 6,53%.

Οι υπάλληλοι γραφείου αποτελούν τη μεγαλύτερη επαγγελματική κατηγορία στις κοινές επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 25,09% των ασφαλισμένων.

Μεγάλες διαφοροποιήσεις εμφανίζονται και ανάλογα με την υπηκοότητα. Μεταξύ των Ελλήνων ασφαλισμένων, το 27,57% απασχολείται ως υπάλληλοι γραφείου και το 19,99% στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις.

Στους εργαζομένους αλβανικής υπηκοότητας, αντίθετα, το 50,94% βρίσκεται στην κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών, χειρωνακτών και μικροεπαγγελματιών. Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 43,62%.

Όσον αφορά τις ηλικίες, το 59,62% των ασφαλισμένων βρίσκεται μεταξύ 25 και 49 ετών, ενώ οι εργαζόμενοι έως 29 ετών αποτελούν το 20,79%. Σχεδόν τρεις στους δέκα, το 28,46%, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50 έως 64 ετών.

Η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να σπρώξει υψηλότερα τις αποδοχές και, μαζί, τον συνολικό μέσο όρο. Ρόλο θα παίξει και η εξέλιξη των συλλογικών συμβάσεων, καθώς μεγαλύτερη κάλυψη μπορεί να επηρεάσει τις αμοιβές πέρα από το κατώτατο επίπεδο.

Το ζήτημα, όμως, είναι εάν η επίτευξη ενός μέσου μισθού 1.500 ευρώ θα σημαίνει αντίστοιχη βελτίωση για τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων ή απλώς ότι ένας στατιστικός δείκτης έφτασε στον στόχο.

Γιατί τα σημερινά δεδομένα δείχνουν δύο πολύ διαφορετικές εικόνες: ο εργαζόμενος μιας μεγαλύτερης επιχείρησης βρίσκεται ήδη στα 1.494,62 ευρώ μεικτά και ουσιαστικά έχει φτάσει στον στόχο του 2027. Εκείνος μιας μικρής επιχείρησης βρίσκεται στα 1.075,95 ευρώ.

Και αυτή η απόσταση των σχεδόν 419 ευρώ είναι ίσως πολύ πιο αποκαλυπτική για την πραγματική εικόνα των μισθών από οποιονδήποτε μέσο όρο.

Διαβάστε επίσης:

Κόβουν τα ψώνια οι Έλληνες: Κατέρρευσε κατά 3,7% ο τζίρος – Κινδυνεύουν χιλιάδες εμπορικά καταστήματα

Εφορία: Τέσσερις παγίδες έως το τέλος του 2026 για χιλιάδες φορολογούμενους με ανοιχτούς λογαριασμούς

Ρεύμα και καύσιμα ξαναβάζουν «φωτιά» στις τσέπες – Στο τραπέζι επιδοτήσεις και νέο Power Pass