Σε 4.800 απολύσεις προχωρά η Microsoft λόγω τεχνητής νοημοσύνης

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Η Microsoft προχωρά στην περικοπή περίπου το 2,1% του εργατικού δυναμικού της, ή περίπου 4.800 θέσεις εργασίας, καθώς ο κατασκευαστής των Windows αναδιαρθρώνει τμήματα των εμπορικών δραστηριοτήτων του και των δραστηριοτήτων Xbox, εντασσόμενος σε ένα κύμα απολύσεων που στρέφουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά 1,5% στις αρχές των συναλλαγών.
Οι ιστορικές δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, ασκούν πίεση στις εταιρείες να δείξουν αποδόσεις από την τεχνολογία και να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος εφαρμογής της στις επιχειρήσεις τους. Η Amazon και η Meta Platforms (META.O) έχουν επίσης απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους φέτος.
Σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Amy Coleman δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία αυτοματοποιώντας ορισμένες εργασίες ρουτίνας, αλλά είπε ότι οι απολύσεις ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αναπροσαρμογή των πόρων και των λειτουργικών δομών με τις προτεραιότητες της εταιρείας.
«Θέλω επίσης να είμαι σαφής ότι οι ρόλοι που καταργούνται σήμερα δεν αντικαθίστανται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία».
Η Microsoft ανακοίνωσε τις περικοπές τη Δευτέρα μετά από μια πτώση σχεδόν 23% στις μετοχές της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τη χειρότερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου από το 2022.
Ο γίγαντας λογισμικού νωρίτερα φέτος προσέφερε εθελούσιες αποχωρήσεις σε περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ, ή περίπου 9.000 υπαλλήλους.
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