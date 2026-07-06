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06.07.2026 19:27

ΕΛ.Α.Σ. για Σαμαρά:  «Τον καλωσορίζουμε κι ας άργησε – Δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τον Ντίλιαν να εκβιάζει τον Μητσοτάκη

06.07.2026 19:27
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«Καλωσορίζουμε τον κ. Σαμαρά κι ας άργησε» ήταν μια πρώτη αντίδραση εκ μέρους της ΕΛ.Α.Σ. για το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού στον Άρειου Πάγο με το οποίο ζήτησε τη διερεύνηση της παγίδευσης του τηλεφώνου του από το λογισμικό Predator. 

Ειδικότερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την 7ετία Μητσοτάκη που παραχώρησε νωρίς το μεσημέρι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Διονύσης Τεμπονέρας, κληθείς να σχολιάσει την σημερινή κίνηση Σαμαρά, απάντησε πως η ΕΛ.Α.Σ. τον «καλωσορίζει κι ας άργησε». Προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει να ολοκληρώσει όπως πρέπει να κάνουν όλα τα θύματα παρακολουθήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πρέπει να υποβάλλει και μήνυση.

«Καλωσορίζουμε τον κ. Σαμαρά κι ας άργησε» απάντησε λοιπόν ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. σημειώνοντας πως έγινε ένα μικρό πρώτο βήμα το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να ολοκληρώσει, προκειμένου «να μάθουμε όχι μόνο ποιος και γιατί παρακολουθούσε υπουργούς, αρχηγούς του στρατεύματος και της αστυνομίας». Αλλά, και «για να μάθουμε τελικά οι περίφημοι τέσσερις ιδιώτες  τι έχουν στα χέρια τους, αν το υλικό αυτό είναι προϊόν συναλλαγής, εκβιασμού πολύ περισσότερο τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και πρέπει όλα τα πράγματα να είναι στο φως». 

«Δεν μπορεί πάντως η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κυρίου Ντίλιαν να απειλεί και να εκβιάζει τον πρωθυπουργό», κατέληξε ο Δ. Τεμπονέρας.

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