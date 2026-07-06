ΕΛ.Α.Σ. για Σαμαρά:  «Τον καλωσορίζουμε κι ας άργησε – Δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τον Ντίλιαν να εκβιάζει τον Μητσοτάκη

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Καλωσορίζουμε τον κ. Σαμαρά κι ας άργησε» ήταν μια πρώτη αντίδραση εκ μέρους της ΕΛ.Α.Σ. για το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού στον Άρειου Πάγο με το οποίο ζήτησε τη διερεύνηση της παγίδευσης του τηλεφώνου του από το λογισμικό Predator.

Ειδικότερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την 7ετία Μητσοτάκη που παραχώρησε νωρίς το μεσημέρι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Διονύσης Τεμπονέρας, κληθείς να σχολιάσει την σημερινή κίνηση Σαμαρά, απάντησε πως η ΕΛ.Α.Σ. τον «καλωσορίζει κι ας άργησε». Προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει να ολοκληρώσει όπως πρέπει να κάνουν όλα τα θύματα παρακολουθήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πρέπει να υποβάλλει και μήνυση.

«Καλωσορίζουμε τον κ. Σαμαρά κι ας άργησε» απάντησε λοιπόν ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. σημειώνοντας πως έγινε ένα μικρό πρώτο βήμα το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να ολοκληρώσει, προκειμένου «να μάθουμε όχι μόνο ποιος και γιατί παρακολουθούσε υπουργούς, αρχηγούς του στρατεύματος και της αστυνομίας». Αλλά, και «για να μάθουμε τελικά οι περίφημοι τέσσερις ιδιώτες τι έχουν στα χέρια τους, αν το υλικό αυτό είναι προϊόν συναλλαγής, εκβιασμού πολύ περισσότερο τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και πρέπει όλα τα πράγματα να είναι στο φως».

«Δεν μπορεί πάντως η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κυρίου Ντίλιαν να απειλεί και να εκβιάζει τον πρωθυπουργό», κατέληξε ο Δ. Τεμπονέρας.

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