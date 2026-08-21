Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας – 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Πύλου. Παράλληλα, στις 15:38, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Μεσοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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