Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας – 112 για ετοιμότητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Πύλου. Παράλληλα, στις 15:38, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.
Διαβάστε επίσης:
Λήμνος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Νίκαια: 43χρονος διαρρήκτης συνελήφθη με μια τηλεόραση στα χέρια
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι – Συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε θαλάσσια παιδική χαρά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.