H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

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«Σκούπισε» την τηλεθέαση πρωινιάτικα, στην αρχή της εβδομάδας η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».
Η ενημερωτική εκπομπή του Mega είδε τον δείκτη της Nielsen να «πιάνει» ως και 34% μερίδιο και στο σύνολο της διάρκεια της να αποκομίζει 23,6%, σύμφωνα με τις πρώτες προσωρινές ενδείξεις της εταιρείας μετρήσεων τηλεθέασης.
Το «Καλημέρα Ελλάδα» (ANT1) απέσπασε κομμάτι μεγέθους 7,7%, όπως επίσης και το «Σήμερα» (ΣΚΑΪ), ενώ η «Ώρα Ελλάδος» (OPEN) απέσπασε 6,6% από την πίτα τηλεθέασης της συγκεκριμένης χρονικής ζώνης.
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