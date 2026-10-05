ΣΚΑΪ και ALPHA κατάφεραν μερίδια τηλεθέασης από τα παλιά το Σαββατοκύριακο (3-4/10)

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Ούτε με το «Survivor» στα ντουζένια του, ο ΣΚΑΪ δεν είχε καταφέρει μερίδιο τηλεθέασης σαν αυτό του περασμένου Σαββάτου. Το 18,8% το κατάφερε χάρη στο συγκινητικό αφιέρωμα/ καλλιτεχνικό αποχαιρετισμό στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη που ετοίμασαν οι φίλοι του στο «The Voice» και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.

Ο ανταγωνισμός επηρεάστηκε και μόνον το Mega κατάφερε να αποσπάσει διψήφιο μερίδιο τηλεθέασης. Την Κυριακή… δια περιπάτου «χτύπησε» 19,8% ο Alpha, χάρη στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα- Γερμανία.

Το Mega άντεξε στην πίεση του ανταγωνισμού ενώ το μερίδιο του ΣΚΑΪ από την μία ημέρα στην άλλη… ξεφούσκωσε όμως παρέμεινε στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια.

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Στην κορυφαία θέση τηλεθέασης της τελευταίας ημέρας του πενθήμερου «κάθισε» η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ και με διαφορά από τον ανταγωνισμό της ημέρας η οποία μεταξύ άλλων είχε και την απευθείας μετάδοση του αγώνα Γαλλία- Ιταλία για το Nations League.

Στη δεύτερη θέση του ημερησίου τηλεβαρόμετρου της Nielsen πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- special edition» του ΑΝΤ1.

Η μέρα διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες λόγω της ιδιαιτερότητας στις τηλεπροτιμήσεις καθώς κυριάρχησαν τα τηλεπαιχνίδια έναντι των σειρών μυθοπλασίας και των άλλων εκπομπών, ιδίως του prime time οπου καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen.

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