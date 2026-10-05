Έρευνα με τη συμμετοχή και ελληνικού ΜΜΕ υποψήφια ανάμεσα σε 10 για το περίβλεπτο βραβείο Daphne Caruana Galizia της Ε.Ε.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Τετάρτη 21 του μήνα, σε ειδική τελετή θα ανακοινωθεί το δημοσίευμα εκείνο, ανάμεσα σε 10 επικρατέστερα από όλη την Ευρώπη, για το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia 2026, το οποίο απονέμεται για έκτη συνεχή χρονιά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το βραβείο διεκδικεί η πολύμηνη έρευνα «Προστατεύουν τον νόμο παραβιάζοντάς τον»: Μέσα στο σκιώδες πληροφοριακό σύστημα της Europol» του ανεξάρτητου ελληνικού μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού Solomon για την προαγωγή της δημοσιογραφίας δημοσίου συμφέροντος, του επίσης μη κερδοσκοπικού γερμανικού CORRECTIV με γραφεία στο Έσσεν και το Βερολίνο και το αγγλικό Computer Weekly, εκ των κορυφαίων ψηφιακών περιοδικών και ειδησεογραφικός ιστότοπος, παγκόσμιας εμβέλειας, που απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής σε όλο τον κόσμο.

Η έρευνα αποκαλύπτει πώς η Europol ανέπτυξε παράλληλα πληροφοριακά συστήματα ανάλυσης δεδομένων που λειτούργησαν για χρόνια χωρίς θεσμική εποπτεία, παρακάμπτοντας τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εκτός από την με ελληνικό χρώμα έρευνα στη βραχεία λίστα με τις φιναλίστ έρευνες είναι οι:

«Migranten opsluiten in een kooi in Albanië: Italië doet het, Nederland wil het» ( «Φυλάκιση μεταναστών σε κλουβί στην Αλβανία: Η Ιταλία το κάνει, η Ολλανδία το θέλει»). «Με χειροπέδες, σε κλουβιά, στο περιθώριο: Αυτή είναι η «καινοτόμος λύση» της Ευρώπης για τους ανεπιθύμητους μετανάστες», θα μπορούσε να είναι υπότιτλος αυτής της εκτενούς, διασυνοριακής δημοσιογραφική έρευνας που δημοσιεύθηκε από την ολλανδική πλατφόρμα De Correspondent. Η έρευνα διεξήχθη από τη Ολλανδέζα δημοσιογράφο Μέιτε Βερμιουλεν (De Correspondent) σε συνεργασία με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιάκομο Ζαντονίνι και άλλους Ευρωπαίους ρεπόρτερ, έπειτα από επιτόπια και έγγραφη έρευνα που διήρκησε ενάμισι έτος.

«War Made Sustainable: How green investment funds bankroll the arms industry with EU backing» («Κάνοντας τον πόλεμο «βιώσιμο»: Πώς πράσινα επενδυτικά κεφάλαια χρηματοδοτούν τη βιομηχανία όπλων με τη στήριξη της ΕΕ»). Συντονίστηκε από την Voxeurop (Γαλλία), με τη συμμετοχή της El País (Ισπανία), του IrpiMedia (Ιταλία) και της Mediapart (Γαλλία)

«Podcast Protagonista». Πρόκειται για σειρά ενημερωτικών podcast ερευνητικής δημοσιογραφίας, η οποία δημιουργήθηκε το 2025 από την τσεχική ανεξάρτητη δημοσιογραφική ομάδα investigace.cz. Είναι οι αληθινές ιστορίες και το παρασκήνιο πίσω από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές έρευνες της Ευρώπης, ιδωμένες μέσα από την προσωπική ματιά των ίδιων των δημοσιογράφων. Η σειρά ξετυλίγει υποθέσεις όπως οι: Μαφία και πολιτική ελίτ (Ελβετία), Κρατική παρακολούθηση (Ουγγαρία), Ανθρωποκυνηγητό της Μαφία των ναρκωτικών (Ολλανδία), Εγκλήματα Πολέμου στο Μικροσκόπιο (Ουκρανία).

«Russian Secrets. So schützt Putin seine Atomwaffen» («Ρωσικά μυστικά. Έτσι προστατεύει ο Πούτιν τα πυρηνικά του όπλα). Norddeutscher Rundfunk (NDR), Westdeutscher Rundfunk (WDR) και Süddeutsche Zeitung (Γερμανία), σε συνεργασία με: Le Monde (Γαλλία), L’Espresso (Ιταλία), ICIJ (ΗΠΑ), Kyodo (Ιαπωνία), NRK (Νορβηγία), Pointer (Ολλανδία), SVT (Σουηδία), The Times (Ηνωμένο Βασίλειο), Washington Post (ΗΠΑ).

«Baanbrekende analyse van indegazette.be: Zeebrugge nog steeds belangrijkste Europese aankomsthaven voor Russisch poolgas». Πρωτοποριακή ανάλυση του βελγικού indegazette. Το Zeebrugge παραμένει το σημαντικότερο ευρωπαϊκό λιμάνι υποδοχής ρωσικού φυσικού αερίου από την Αρκτική. Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι η Ευρώπη συνεχίζει να χρηματοδοτεί τη Ρωσία αγοράζοντας τεράστιες ποσότητες ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αρκτική, παρά τις προσπάθειες απεξάρτησης και τις κυρώσεις.

«How Big Tech wrote secrecy into EU law to hide data centres environmental toll». Πώς οι κολοσσοί της τεχνολογίας πέρασαν ρήτρες μυστικότητας στη νομοθεσία της ΕΕ για να κρύψουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων . Η ερεύνα Investigate Europe, δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με: Altreconomia (Ιταλία), Die Zeit (Γερμανία), El País (Ισπανία), EU Observer (Βέλγιο), The Guardian (Ηνωμένο Βασίλειο), The Journal (Ιρλανδία), Le Monde (Γαλλία), Publico (Πορτογαλία) και Tech Policy Press (ΗΠΑ).

«Depredadores en TikTok 2: un bufé libre para más de 1.300 pedófilos». Θηρευτές του TikTok, μέρος 2ο: Ένας παράδεισος για περισσότερους από 1.300 παιδόφιλους. Είναι η συνέχεια ευρύτερης έρευνας για την εκμετάλλευση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έκανε ο ισπανικός δημοσιογραφικός οργανισμός Maldita και δημοσιεύθηκε τον Μάιο. Αποκαλύπτει πώς το TikTok χρησιμοποιείται ως κόμβος («βασάρ») από κυκλώματα παιδοφιλίας για την ανταλλαγή, πώληση και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

«Noticias falsas, víctimas reales» («Ψεύτικες ειδήσεις, αληθινά θύματα») του ισπανικού Πρακτορείο Ειδήσεων EFE. Ένα πολυμεσικό δημοσιογραφικό έργο έρευνας και διασταύρωσης ειδήσεων (fact-checking) που εστιάζει στις σοβαρές, πραγματικές επιπτώσεις που έχουν οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση στη καθημερινότητα των ανθρώπων.

«Sponsored Hate: How politicians across Central Europe use paid social media ads to attack journalists and civil society, spreading disinformation and hate». Τίτλος εύγλωττος. Μια δημοσιογραφική σύμπραξη από το Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας Ján Kuciak της Σλοβακίας, το Frontstory (Πολωνία), Investigace.cz (Τσεχία) και VSquare.org (Πολωνία) που δείχνει πώς πολιτικοί σε όλη την Κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιούν πληρωμένες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτεθούν σε δημοσιογράφους και την κοινωνία των πολιτών, διαδίδοντας παραπληροφόρηση και μίσος.

Από τις 4 Μαΐου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, εκατοντάδες δημοσιογράφοι από τις 27 χώρες της ΕΕ κατέθεσαν τις υποψηφιότητές τους για το βραβείο. Από τις 344 δημοσιογραφικές έρευνες που κατατέθηκαν, επιλέχτηκαν οι 10 που προαναφέρονται για την τελική φάση.

Την τελική απόφαση παίρνει ανεξάρτητη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών από τα 27 κράτη μέλη, καθώς και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων δημοσιογραφικών ενώσεων της Ευρώπης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 ευρώ και θεωρείται απόδειξη της έμπρακτης στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ερευνητική δημοσιογραφία και στην ελευθερία του Τύπου.

Οι φετινές 334 υποψηφιότητες αποτελούν ρεκόρ συμμετοχής.

Διαβάστε επίσης:

Νέες αναμετρήσεις στη βραδινή ζώνη των καναλιών για την επικράτηση στην τηλεθέαση

Νέο – ιστορικό – deal ανάμεσα σε Disney και Netflix

Τηλεθέαση: Σάρωσε ο αγώνας της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία











