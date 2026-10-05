Τηλεθέαση: Σάρωσε ο αγώνας της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία

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Σαρωτικά ήταν τα νούμερα της τηλεθέασης που σημείωσε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Γερμανία, μετα ποσοστά να ξεπερνούν, το βράδυ της Κυριακής (4/10) το 46% τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο αγώνας Ελλάδα – Γερμανία σημείωσε μέσο όρο 46% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο τέταρτο 23:15 – 23:30 έφτασε σε peak 51,4%. Στο γενικό σύνολο, η αναμέτρηση κατέγραψε 46,9%, αγγίζοντας στο ίδιο τέταρτο το 53%.

Υψηλά κινήθηκε, όμως, και το Pre Game, το οποίο σημείωσε 21,4% στο δυναμικό κοινό και 21,1% στο γενικό σύνολο.

Απέναντι στην ισχυρή παρουσία της Εθνικής Ελλάδος, «Τα Φαντάσματα» έκαναν πρεμιέρα με τον δεύτερο κύκλο τους στο Star, με τη σειρά να καταγράφει 10,1% στο δυναμικό κοινό και 8,3% στο γενικό σύνολο.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ελλάδα – Γερμανία – 46% peak 51,4% (23:15 – 23:30)

Pre Game – 21,4%

Τα Φαντάσματα – 10,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ελλάδα – Γερμανία – 46,9% peak 53% (23:15 – 23:30)

Pre Game – 21,1%

Τα Φαντάσματα – 8,3%

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