Μάνος Νιφλής: «Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα μιας εκπομπής είναι το όνομα» (Video)

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Στο «Καλύτερα δε γίνεται» μίλησε ο Μάνος Νιφλής, ανοίγοντας τη συζήτηση τόσο για την τηλεοπτική του πορεία και τη συνεργασία του με την Ελισάβετ Μουτάφη όσο και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της χημείας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που καλούνται να συνυπάρξουν τηλεοπτικά, εξηγώντας ότι η αναζήτηση του κατάλληλου παρτενέρ δεν είναι πάντα εύκολη. Στην περίπτωση του ίδιου και της Ελισάβετ Μουτάφη, όπως είπε, η μεταξύ τους επικοινωνία λειτούργησε χωρίς ανταγωνισμούς και δεύτερες σκέψεις.

«Είναι δύσκολο να βρεις τηλεοπτικό παρτενέρ. Κολλήσαμε (σ.σ. με τον Γιάννη Κολοκυθά), γιατί δεν υπήρξε η αγωνία ποιος θα πει πρώτος καλημέρα, βλακώδη πράγματα, ποιος θα μιλήσει πρώτος, δεύτερος. Είναι αστείο».

Με αφορμή τη συζήτηση για το «Καλημέρα Ελλάδα», ο Μάνος Νιφλής ρωτήθηκε κατά πόσο την ταυτότητα και την επιτυχία μιας εκπομπής καθορίζει τελικά το όνομά της ή οι άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά από τις κάμερες. Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος ως προς τη σημασία που αποδίδει στον τίτλο.

«Αλήθεια τώρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι το πρόβλημα μιας εκπομπής είναι το όνομα; Δεν θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα αυτό».

«Άνοιξε έναν δρόμο να δούμε μια παθογένεια κατάματα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάνος Νιφλής και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και έχει απασχολήσει συνολικά το τηλεοπτικό τοπίο.

«Απασχολεί όλο το τηλεοπτικό τοπίο ο θάνατος αυτού του ανθρώπου. Άνοιξε έναν δρόμο να δούμε μια παθογένεια κατάματα. Το στοίχημα είναι αν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε».

«Αυτό που γίνεται σήμερα γινόταν τη δεκαετία του ’90 με τους πλαστικούς στην Ελλάδα. Είχε αλμπάνηδες που πετσόκοβαν τον κόσμο».

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