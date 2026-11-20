Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ενεργειακή αυτονομία των στρατιωτικών βάσεων, στην εξασφάλιση κρίσιμων αποθεμάτων και στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές επενδύει το αμερικανικό Πεντάγωνο, μέσω του προγράμματος «Fortress America». Στόχος είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ακόμη και για 90 ημέρες χωρίς εξωτερικό ανεφοδιασμό, σε περίπτωση σοβαρής κρίσης ή κατάρρευσης ζωτικών υποδομών.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ ενισχύεται η ανησυχία για ένα ενδεχόμενο γενικευμένο μπλακ άουτ. Θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με πρόσφατα προβλήματα σε ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν οδηγήσει περισσότερους πολίτες στην αγορά τροφίμων μακράς διάρκειας, γεννητριών, ασυρμάτων και εξοπλισμού επιβίωσης.

Πέντε άξονες για την προστασία των στρατιωτικών υποδομών

Το Fortress America είναι επίσημο πρόγραμμα του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, το οποίο παρουσιάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ, σε ομιλία του στη βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Η ονομασία Fortress προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability και περιγράφει ένα σχέδιο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, των στρατιωτικών πόρων, της ενέργειας, του ανεφοδιασμού και της επιχειρησιακής επιβίωσης.

.@SECWAR “Today—at my direction—we are launching FORTRESS America—a national insurance policy for the American homeland.



FORTRESS stands for: Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability.



And here is what FORTRESS calls for:



Every major… pic.twitter.com/pcIJA6Knk8 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 30, 2026

Βασική επιδίωξη είναι οι ένοπλες δυνάμεις να διατηρούν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες ακόμη και αν διακοπεί η ηλεκτροδότηση, σταματήσει η μεταφορά καυσίμων ή πληγούν οι τηλεπικοινωνίες.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο υφυπουργός Άμυνας για τις προμήθειες και την υποστήριξη, Μάικλ Ντάφι, έδωσε εντολή για τη δημιουργία ειδικού γραφείου υλοποίησης. Προσωρινός διευθυντής ορίστηκε ο Ρίτσαρντ «Ματ» Ο’Μάλεϊ, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των υπηρεσιών, την παρακολούθηση των προθεσμιών και την κατάρτιση του σχεδίου εφαρμογής.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε πέντε προτεραιότητες:

Ενεργειακή αυτονομία: Δημιουργία ανεξάρτητων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Δημιουργία ανεξάρτητων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ανθεκτικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας: Περιορισμός της εξάρτησης από ξένες χώρες για κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα της αμυντικής βιομηχανίας.

Περιορισμός της εξάρτησης από ξένες χώρες για κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα της αμυντικής βιομηχανίας. Στρατηγικά αποθέματα: Εξασφάλιση κρίσιμων πόρων και υλικών για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Εξασφάλιση κρίσιμων πόρων και υλικών για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Προστασία εγκαταστάσεων: Ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας και της κυβερνοάμυνας απέναντι σε επιθέσεις και δολιοφθορές.

Ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας και της κυβερνοάμυνας απέναντι σε επιθέσεις και δολιοφθορές. Ασφάλεια επικοινωνιών: Διατήρηση της λειτουργίας δορυφορικών συστημάτων, επικοινωνιών και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος σε συνθήκες κρίσης.

🚨 The Pentagon's Doomsday Plan



The Pentagon is preparing for a nightmare scenario — a global war that could knock out power grids and cripple supply chains.



Portable reactors, 90-day stockpiles and the Fortress initiative: how America is bracing for a war that reaches its own… pic.twitter.com/rdKHpGPXKx October 27, 2026

Τι προβλέπει η αυτονομία των 90 ημερών

Το σχέδιο απέκτησε μεγαλύτερη δημοσιότητα στις 25 Οκτωβρίου, όταν το Fox News αποκάλυψε, επικαλούμενο έγγραφα, ότι το Πεντάγωνο θέλει οι μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στις ηπειρωτικές ΗΠΑ να μπορούν να λειτουργούν για τουλάχιστον 90 ημέρες χωρίς εξωτερική υποστήριξη.

Η πρόβλεψη δεν περιορίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Αφορά επίσης την εξασφάλιση νερού, καυσίμων, επικοινωνιών και προμηθειών, ώστε οι στρατιωτικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρησιακές ακόμη και αν οι υποδομές που εξυπηρετούν τον υπόλοιπο πληθυσμό καταρρεύσουν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επισήμανε ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο της στρατιωτικής ισχύος. Στις 30 Οκτωβρίου, ο βοηθός υπουργός Άμυνας για την ενέργεια, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον, Ντέιλ Μαρκς, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας των βάσεων για 30, 60 ή ακόμη και 90 ημέρες χωρίς σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Today, at Secretary Hegseth’s direction, the Department of War is announcing FORTRESS America—a national insurance policy for the American homeland.



Every major military installation in America will generate its own power.



We are bringing our critical supply chains home.



We… https://t.co/2kMQtw2r81 pic.twitter.com/Ptu8VQ5pv3 September 30, 2026

Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται πυρηνικοί μικροαντιδραστήρες, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, αυτόνομα τοπικά δίκτυα, αλλά και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, γεωθερμία και ανανεώσιμες πηγές.

Ιδιαίτερη θέση έχει το πρόγραμμα Janus του αμερικανικού Στρατού, που προβλέπει την ανάπτυξη και δοκιμή πυρηνικών μικροαντιδραστήρων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. Σύμφωνα με εξειδικευμένα αμυντικά μέσα, μεταξύ των οποίων το War Zone, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περισσότερους από 20 αντιδραστήρες, με τις πρώτες εγκαταστάσεις να προγραμματίζονται από το 2028. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει συνεχή ηλεκτροδότηση χωρίς συχνό ανεφοδιασμό με καύσιμα, ωστόσο παραμένουν τεχνικά, οικονομικά και κανονιστικά εμπόδια.

Το εγχείρημα αφορά περίπου 500 στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, των οποίων οι ενεργειακές ανάγκες πρέπει να αξιολογηθούν ξεχωριστά. Δεν υπάρχει ακόμη ενιαίο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, ενώ ορισμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να απαιτήσουν αρκετά χρόνια.

Η ενεργειακή θωράκιση είχε ξεκινήσει πριν από το Fortress America

Η προσπάθεια δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Ήδη από το 2021, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει, μέσω στρατηγικού σχεδίου, για τον κίνδυνο διακοπών ηλεκτροδότησης διάρκειας 30 ημερών ή περισσότερο, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή κυβερνοεπιθέσεων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούσαν ασκήσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας, αποσυνδέοντας δοκιμαστικά στρατιωτικές βάσεις από το εξωτερικό δίκτυο για να ελέγξουν τα εφεδρικά τους συστήματα.

Το 2022 προχώρησε ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση πυρηνικού μικροαντιδραστήρα στη βάση Eielson της Αλάσκας, ενώ το 2024 η Πολεμική Αεροπορία έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μικροδικτύων σε επιλεγμένες βάσεις έως το οικονομικό έτος 2030. Το Fortress America συγκεντρώνει και επεκτείνει αυτές τις παλαιότερες πρωτοβουλίες.

Πίσω από τον σχεδιασμό βρίσκεται η αυξανόμενη εξάρτηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από πολιτικές υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, οι τηλεπικοινωνίες, η ύδρευση και οι μεταφορές.

Το 2021, η κυβερνοεπίθεση με ransomware στον αγωγό Colonial Pipeline προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στον ανεφοδιασμό καυσίμων στις ανατολικές ΗΠΑ. Τρία χρόνια αργότερα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν ότι Κινέζοι χάκερ επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια σύγχρονων πολέμων ενίσχυσαν επίσης τις ανησυχίες για την εξάρτηση από ένα ενιαίο δίκτυο. Παράλληλα, το Πεντάγωνο επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της αμυντικής βιομηχανίας από ξένους προμηθευτές, κυρίως σε σπάνιες γαίες, ημιαγωγούς, τιτάνιο και υλικά για την κατασκευή πυραυλικών συστημάτων.

Πώς το στρατιωτικό σχέδιο συνδέθηκε με σενάρια γενικευμένου μπλακ άουτ

Η αναφορά στην αυτονομία των 90 ημερών πυροδότησε πλήθος αναρτήσεων σε TikTok, YouTube και άλλες πλατφόρμες. Σε αυτές, η προετοιμασία των στρατιωτικών βάσεων παρουσιάστηκε ως ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει πως πλησιάζει μια γενικευμένη κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου.

Ορισμένες αναρτήσεις προσδιόριζαν μάλιστα την 17η Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης του υποτιθέμενου μπλακ άουτ. Η ημέρα πέρασε χωρίς να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί, παρά τα μεμονωμένα προβλήματα που καταγράφηκαν σε ψηφιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press, κυκλοφόρησε ακόμη και κατασκευασμένο βίντεο στο οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν να προειδοποιεί για διακοπή ρεύματος διάρκειας 90 ημερών πριν από το τέλος του έτους. Οι αναρτήσεις συνέδεαν πραγματικές κυβερνοεπιθέσεις, τεχνικές διακοπές υπηρεσιών και ασκήσεις ετοιμότητας, παρουσιάζοντάς τες ως ενδείξεις μιας επικείμενης κρίσης.

Έρευνα του Digital Democracy Institute of the Americas, την οποία επικαλέστηκε το Associated Press, εντόπισε περισσότερες από 2.200 ισπανόφωνες αναρτήσεις και δημοσιεύματα για υποτιθέμενες παγκόσμιες διακοπές υπηρεσιών, από τις 11 έως τις 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, κανένα από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία για το Fortress America δεν δείχνει ότι έχει προγραμματιστεί ή προβλέπεται γενικευμένο μπλακ άουτ στις ΗΠΑ.

Άνοδος 450% στις αγορές εξοπλισμού επιβίωσης

Παρά την απουσία στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις φήμες, η ανησυχία έχει ήδη επηρεάσει τις αγοραστικές συνήθειες.

Όπως αναφέρει το Axios, η Survival Frog αύξησε τις πωλήσεις της κατά 450% από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπάιρον Γουόκερ, ανέφερε ότι μεγάλο μέρος της ζήτησης προέρχεται από νέους πελάτες.

Οι δημοφιλέστερες αγορές περιλαμβάνουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως κονσέρβες κρέατος, ραδιόφωνα, ηλιακές γεννήτριες, φορητές μπαταρίες και φίλτρα νερού. Αυξημένη ζήτηση για γεννήτριες καταγράφεται και σε άλλες επιχειρήσεις, ακόμη και σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Costco.

Η τάση εντάσσεται στο λεγόμενο «prepping», δηλαδή την προετοιμασία νοικοκυριών για έκτακτες καταστάσεις. Δεν αφορά μόνο όσους φοβούνται μια μεγάλη καταστροφή, αλλά και πολίτες που θέλουν να εξασφαλίσουν βασική αυτονομία σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, τεχνικής βλάβης ή κυβερνοεπίθεσης.

Το κιτ 72 ωρών και οι συστάσεις της FEMA

Σε αντίθεση με τον στρατιωτικό σχεδιασμό των 90 ημερών, οι οδηγίες της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) αφορούν την κάλυψη των βασικών αναγκών ενός νοικοκυριού για τουλάχιστον 72 ώρες.

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν πόσιμο νερό, τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο, φακούς, μπαταρίες, φαρμακευτικό υλικό, φορητό ραδιόφωνο και μέσα επικοινωνίας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπεύθυνη προετοιμασία για έκτακτες ανάγκες δεν πρέπει να συγχέεται με ανεπιβεβαίωτες προβλέψεις για επικείμενη καταστροφή. Άλλωστε, οι ανάγκες μιας στρατιωτικής βάσης που πρέπει να παραμείνει επιχειρησιακή σε συνθήκες πολέμου είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες ενός νοικοκυριού.

Το Fortress America βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το Πεντάγωνο αξιολογεί τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, το κόστος των παρεμβάσεων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρείες.

Το πρόγραμμα αποτυπώνει τη στροφή των ΗΠΑ στην προστασία των στρατιωτικών υποδομών από πλήγματα στο εσωτερικό της χώρας. Το ζητούμενο είναι πλέον να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και αν δεχθούν επίθεση τα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επίκειται γενικευμένο μπλακ άουτ, αλλά δείχνει ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης και παρατεταμένης κρίσης.

Διαβάστε επίσης:

Νότια Κορέα: 111 υποψήφιοι πιάστηκαν να αντιγράφουν με AI στις πανεθνικές εξετάσεις – Πώς τους πρόδωσαν τα κινητά τους

Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα το Ντονμπάς – Τα δύο αμερικανικά σενάρια και οι απαιτήσεις του Πούτιν

Oρμούζ: Φωτιά σε τάνκερ, χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα – Έπεσε σε νάρκη, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης (Video)











