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Oι απεσταλμένοι του Τραμπ διερεύνησαν με το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες μια συμφωνία που θα ανέτρεπε τη μακροχρόνια αμερικανική πολιτική και θα ερχόταν σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της Μόσχας.

Σε ένα ενδεχόμενο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο, οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που υπογράφει ο Bojan Pancevski, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, Τζάρεντ Κούσνερ, συζήτησε την ιδέα αυτή σε κλειστές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες, με τη συμμετοχή Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Η Μόσχα αγωνίζεται εδώ και χρόνια να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία των 32 κρατών-μελών. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις αρχές του περασμένου έτους, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Ωστόσο, η προοπτική αυτή τέθηκε σε αρκετές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων και του Κούσνερ, καθώς και του έτερου Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.

Πιο πρόσφατα, ο Κούσνερ συζήτησε το ενδεχόμενο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους, την περασμένη εβδομάδα, σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Δουβλίνο. Εκεί, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι, τον σύμβουλό του Ρουστέμ Ουμέροφ και επιλεγμένους Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας.

Το ζήτημα τέθηκε επίσης σε τουλάχιστον μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι Κούσνερ και Γουίτκοφ συναντήθηκαν με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους αξιωματούχους, στο πλαίσιο σειράς επαφών με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με Ευρωπαίο ηγέτη, η ιδέα είχε τεθεί ακόμη και σε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αύγουστο.

Τα δύο αμερικανικά σενάρια: ΝΑΤΟ με παραχώρηση του Ντονμπάς ή πάγωμα του μετώπου

Οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει δύο πιθανά σενάρια στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Το πρώτο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δύο πλευρές πολεμούν επί μεγάλο μέρος της σύγκρουσης, με αντάλλαγμα την πλήρη ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει το πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου, κάτι που θα άφηνε ένα τμήμα του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση, η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία της από μια μελλοντική ρωσική επίθεση, μέσω διεθνούς συνθήκης με τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων συμμάχων.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές εξετάζουν πολλές ιδέες, ωστόσο οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

Η επαναφορά της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ καταδεικνύει πόσο μακριά ενδέχεται να είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ουάσιγκτον προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ, όπως και οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, είχε αντισταθεί στην προοπτική ένταξης του Κιέβου στη στρατιωτική συμμαχία, φοβούμενος ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τη Δύση σε απευθείας αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμερίζονται αυτούς τους φόβους.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρά εξετάζουν οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές την ιδέα ούτε εάν ο Τραμπ έχει αλλάξει άποψη σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Εάν οι ΗΠΑ υποστήριζαν τελικά αυτή την προοπτική, θα μπορούσαν να αναδειχθούν σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες στο πλαίσιο της Συμμαχίας, με χώρες όπως η Γερμανία να εξακολουθούν να αντιτίθενται στην ένταξη του Κιέβου. Άλλωστε, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προϋποθέτει ομοφωνία των κρατών-μελών του.

Την Πέμπτη, ο Κούσνερ δήλωσε ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει πλέον εξοικειωθεί με την ιδέα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπει το ΝΑΤΟ για την Ουκρανία.

Ο ίδιος και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Βερολίνο με εκπροσώπους χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προκειμένου να συζητήσουν τη μελλοντική χρηματοδότηση και τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.

«Θα υπάρξει τεράστια αποτρεπτική ισχύς και μαζικές συνέπειες εάν παραβιαστούν ποτέ», δήλωσε ο Κούσνερ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στην παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

«Τις διαμορφώνεις με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι τόσο ισχυρές, που ελπίζεις ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τις χρησιμοποιήσεις, επειδή η αποτροπή θα είναι τόσο ισχυρή», πρόσθεσε.

Οι αντιδράσεις της Μόσχας και οι ευρωπαϊκές διαφωνίες

Την Παρασκευή, Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε μορφή «οιονεί συμμετοχής» της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη.

«Ας αναγνωρίσουν τον αμετάκλητο χαρακτήρα της απαίτησής μας ότι αυτό το κράτος δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεφε από σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, τηλεφώνησε στον Κούσνερ από το Air Force One, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που ήταν παρόντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί από τον πόλεμο και είναι πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία.

Μιλώντας τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ζελένσκι, οι οποίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι μαζί με τον Κούσνερ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα από την υποστήριξη προς την Ουκρανία, εάν κατέληγαν σε ειρηνευτική συμφωνία με τον Πούτιν.

Μετά τη συνάντηση στο Βερολίνο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να συζητηθεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Το ζήτημα της προώθησης της ουκρανικής υποψηφιότητας για ένταξη στη Συμμαχία τέθηκε στις συνομιλίες του Βερολίνου, ωστόσο η γερμανική πλευρά, ως οικοδέσποινα της συνάντησης, δεν ήταν διατεθειμένη να προχωρήσει τη συζήτηση, σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετείχαν στις επαφές.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, 70 ετών, φέρεται να είπε σε συνεργάτες του ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όσο ο ίδιος βρίσκεται εν ζωή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να συζητά με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τον ουκρανικό λαό.

Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν περιγράψει τις εγγυήσεις ως διμερείς συμφωνίες, «παρόμοιες με εκείνες που έχει το Ισραήλ».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ είχαν θέσει και το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Οι Αμερικανοί έθεσαν ένα ερώτημα: Τι θα γινόταν εάν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποχωρούσε τότε η Ουκρανία από το Ντονμπάς;», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου, η Ρωσία εξακολουθεί να μην έχει καταφέρει να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς.

Η Ουκρανία φοβάται ότι η παραχώρηση των εδαφών που εξακολουθεί να ελέγχει στην περιοχή θα μπορούσε να διευκολύνει το Κρεμλίνο να οργανώσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον.

«Το έχω πει επανειλημμένα: Η Ουκρανία δεν υποχωρεί και δεν παραδίδει τη γη της σε τρομοκράτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, οι Ρώσοι διαπραγματευτές απαίτησαν ρητά από την Ουκρανία να εγκαταλείψει κάθε φιλοδοξία ένταξης στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των επαφών.

Σε έγγραφο που διανεμήθηκε στους διαπραγματευτές και περιήλθε στην κατοχή της Wall Street Journal, η Μόσχα απαιτούσε από την Ουκρανία να διαγράψει από το Σύνταγμά της τις επιδιώξεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές επέμειναν επίσης ότι:

Το ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να αναπτύξει στρατεύματα ή στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.

Θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στο Κίεβο.

Η Συμμαχία θα πρέπει να αποσύρει τη στρατιωτική της υποδομή στην Ανατολική Ευρώπη στα επίπεδα του 1997, δηλαδή στα επίπεδα που ίσχυαν όταν το ΝΑΤΟ και η Ρωσία εγκαθίδρυσαν ένα πλαίσιο συνεργασίας.

Οι ρωσικές απαιτήσεις δεν σταματούσαν εκεί.

Το έγγραφο ζητούσε επίσης την απομάκρυνση πυραύλων που έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν τη Ρωσία από χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και την ανάκληση των προσφορών της Γαλλίας και της Βρετανίας για επέκταση της πυρηνικής προστασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές απέρριψαν τις απαιτήσεις ως μαξιμαλιστικές θέσεις, εκτιμώντας ότι αποτελούν αρχικές διαπραγματευτικές διεκδικήσεις και όχι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τελικής συμφωνίας.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ δεν έχει δημιουργήσει σημαντικές στρατιωτικές υποδομές στα ανατολικά κράτη-μέλη του, με εξαίρεση τα συστήματα ραντάρ στην Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και μια βάση για γερμανική στρατιωτική μονάδα που θα σταθμεύει μόνιμα στη Λιθουανία.

Η τελευταία αυτή κίνηση αποτέλεσε απάντηση στη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

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