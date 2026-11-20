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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Βρετανίδας κωμικού Λούσι Μπομόν σχετικά με τη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών Grand Theft Auto, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου GTA VI. Η ίδια άσκησε δριμεία κριτική στο περιεχόμενο του franchise, συνδέοντας τις απεικονίσεις της βίας κατά των γυναικών με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, ενώ κάλεσε τους επικεφαλής της Rockstar Games να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των μισογυνιστικών αντιλήψεων μεταξύ των νεαρών αγοριών.

Η Μπομόν, η οποία έγινε γνωστή και ως μία από τις πληροφοριοδότριες στην υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος του Ντέιβιντ Γουάλιαμς, δημοσίευσε την Παρασκευή σχετική δήλωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 43χρονη κωμικός έγραψε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι όλοι όσοι παίζουν βιντεοπαιχνίδια βιαστές, αλλά όλοι οι βιαστές που παίζουν βιντεοπαιχνίδια παίζουν… Grand Theft Auto.

Το γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι έχει αλλάξει την προσέγγισή του δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό όλα αυτά τα χρόνια να μπορεί κανείς να δολοφονεί εργαζόμενες στο σεξ.

Μπορεί η βρετανική εταιρεία Gamestar (Rockstar) να χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για νεαρά αγόρια με μισογυνιστικές απόψεις;».

Το Grand Theft Auto είναι γνωστό από την πρώτη του κυκλοφορία, το 1997, για την απεικόνιση της εγκληματικότητας, της βίας, της χρήσης ναρκωτικών και της περιστασιακής σεξουαλικής επαφής.

Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες μετά την παγκόσμια κυκλοφορία του GTA VI, οι πιο φανατικοί θαυμαστές της σειράς άρχισαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για αυτό που θεωρούν ως μια πιο «φεμινιστική» προσέγγιση, επηρεασμένη από το κίνημα #MeToo.

Οι παίκτες, που στις προηγούμενες εκδόσεις είχαν συνηθίσει να μπορούν να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε μέσα στο παιχνίδι, διαμαρτύρονται ότι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να συνευρίσκονται με ιερόδουλες, να έχουν περιστασιακές σεξουαλικές επαφές ή ακόμη και να απατούν τη σύντροφό τους.

Το GTA VI φαίνεται πλέον να επιβραβεύει την «έντιμη» συμπεριφορά, ενώ οι αδικαιολόγητες πράξεις βίας μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την πρόοδο των παικτών.

Η ιστορία του παιχνιδιού επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, τον Τζέισον Ντιβάλ και τη Λουσία Καμίνος, οι οποίοι θυμίζουν το θρυλικό εγκληματικό δίδυμο Μπόνι και Κλάιντ. Η Λουσία αποτελεί την πρώτη κεντρική γυναικεία πρωταγωνίστρια της σειράς με πλήρη φωνητική παρουσία.

Ακαδημαϊκοί που μελετούν τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών εκτιμούν ότι η απομάκρυνση από την απεικόνιση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων στο σεξ και της απιστίας, σε συνδυασμό με μια πιο συναινετική και «ήπια» προσέγγιση στις ερωτικές σχέσεις, ενδέχεται να αποσκοπεί και στην προσέλκυση του αυξανόμενου αριθμού γυναικών που ασχολούνται με το gaming.

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες αναμένεται να αποτελούν περίπου το 40% των παικτών του GTA VI στις ΗΠΑ, έναντι περίπου 12,5% στην περίπτωση του GTA V.

Η Rockstar Games, η εταιρεία ανάπτυξης του παιχνιδιού που ιδρύθηκε στη Βρετανία και σήμερα έχει την έδρα και την ιδιοκτησία της στις ΗΠΑ, φέρεται να εξήγησε ότι οι αλλαγές έγιναν προκειμένου οι παίκτες να επικεντρώνονται περισσότερο στη ρομαντική σχέση των δύο βασικών πρωταγωνιστών.

Οι αλλαγές, ωστόσο, δεν έχουν γίνει αποδεκτές από όλους. Ένας παίκτης κατηγόρησε το GTA VI ότι «προδίδει τις ρίζες του», ενώ ένας άλλος χαρακτήρισε τη νέα προσέγγιση «τελετουργία ταπείνωσης για όλους τους άνδρες gamers».

Ένας τρίτος σχολίασε: «Πέρασαν οι εποχές των προκλητικών, αυθεντικά ανδρικών παιχνιδιών GTA… Αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι θα είναι ένα φεστιβάλ πολιτικής ορθότητας».

Ένας ακόμη χρήστης υποστήριξε ότι το σενάριο έχει γραφτεί από γυναίκα που δεν γνωρίζει πώς σκέφτεται ή μιλά ένας άνδρας, προσθέτοντας ότι ο χαρακτήρας του Τζέισον παρουσιάζεται ως καρικατούρα της ανδρικής φύσης, όπως αυτή ενδεχομένως υπάρχει στη φαντασία μιας γυναίκας.

Η υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος του Ντέιβιντ Γουάλιαμς

Η Λούσι Μπομόν βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν μία από τις πληροφοριοδότριες που έδωσαν στοιχεία στον Τύπο σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του Ντέιβιντ Γουάλιαμς.

Ο κωμικός αποκαλύφθηκε ως το πρόσωπο που είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να εκδοθεί δικαστική εντολή, προκειμένου να αποτραπεί η δημοσιοποίηση καταγγελιών για φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 15χρονης και για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε περισσότερες ανήλικες, κάνοντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, κατάχρηση της θέσης και της επιρροής του.

Ο Γουάλιαμς ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να εμποδίσει τη δημοσίευση των ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία.

Ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες και αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του.

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, η Μπομόν αποκάλυψε ότι προσπαθούσε εδώ και καιρό να στηρίξει ιδιωτικά ένα από τα φερόμενα θύματά του.

Όπως εξήγησε, εργαζόταν σε μια τηλεοπτική παραγωγή όταν ένα νεαρό άτομο την προσέγγισε και της εκμυστηρεύτηκε ότι είχε εργαστεί σε εκπομπή με τον Γουάλιαμς. Σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, η δουλειά του ήταν να συνοδεύει νεαρά κορίτσια στο καμαρίνι του κωμικού, θεωρώντας ότι όλα ήταν άνω των 16 ετών.

Η ίδια δήλωσε ότι αποφάσισε να μεταφέρει πληροφορίες στην εφημερίδα The Guardian, καθώς ανησυχούσε έντονα ότι ένα από τα φερόμενα θύματα θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Μιλώντας στο Sky News, ανέφερε:

«Έκανα ό,τι περισσότερο μπορούσα σε ιδιωτικό επίπεδο και κάθε φορά που άκουγα μια φήμη για οποιονδήποτε, προσπαθούσα να κάνω ό,τι περνούσε από το χέρι μου.

Υπάρχουν όρια σε όσα μπορείς να κάνεις. Δεν είμαι η αστυνομία. Τίποτα δεν φαίνεται να είναι παράνομο, αλλά ανησυχούσα πραγματικά και ήμουν μία από τις πληροφοριοδότριες. Ήμουν ένα από τα άτομα που ενημέρωσαν τον Guardian».

Η Μπομόν, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για το ιδιαίτερο, ανέκφραστο χιούμορ της στις εμφανίσεις της, αφιερώνει σημαντικό μέρος του χρόνου της εκτός σκηνής στην προστασία θυμάτων κακοποίησης.

Η πρωταγωνίστρια του Celebrity Traitors είναι επίσης προστάτιδα της οργάνωσης Hull Women’s Aid και αξιοποιεί τη δημόσια παρουσία της για να υπερασπίζεται την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών.

Έχει, μάλιστα, εξηγήσει ότι η δική της εμπειρία από την προκλητική συμπεριφορά και την εκμετάλλευση που βίωσε ως έφηβη είναι ένας από τους βασικούς λόγους που θέλει τόσο πολύ να βοηθά άλλους ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις.

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