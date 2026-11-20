Takeaways by to pontiki AI Μέλη εγκληματικής ομάδας που ενεπλάκησαν σε καταδίωξη και εμβολισμό μοτοσικλέτας αστυνομικού στα Ιωάννινα κατηγορούνται για τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Οι δράστες αποσπούσαν χρήματα και τιμαλφή από ηλικιωμένους πολίτες, υποδυόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, με πρόσχημα την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή φορολογικών προστίμων.

Η συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας από τις διαπιστωμένες περιπτώσεις απάτης υπερβαίνει το ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές ταυτοποίησαν έναν άνδρα και μία γυναίκα, με την τελευταία να συλλαμβάνεται για ψευδή καταγγελία κλοπής του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

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Σε πέντε τουλάχιστον υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης με συνολική λεία που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, εμπλέκονται τα μέλη της εγκλήματικής ομάδας που εμβόλισαν υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και ακολούθησε καταδίωξη.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν μέλη εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Οι τηλεφωνικές απάτες της ομάδας

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το διάστημα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, προσποιούμενα είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχυρίζονταν ότι υπήρχε υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά αντικείμενα και χρήματα που βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες.

Σε άλλες περιπτώσεις υποστήριζαν ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα των ηλικιωμένων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την Εφορία.

Με αυτά τα προσχήματα κατάφεραν, σύμφωνα με την Αστυνομία, να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τοποθέτησαν χρήματα και τιμαλφή σε εξωτερικά σημεία των κατοικιών τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών.

Στη συνέχεια, συνεργοί της ομάδας παραλάμβαναν τα αντικείμενα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των χρημάτων και των τιμαλφών στις τέσσερις αυτές περιπτώσεις ανέρχεται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Απέσπασαν 400 χρυσές λίρες και χιλιάδες ευρώ σε μετρητά

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει μία ακόμη περίπτωση τηλεφωνικής απάτης, που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένη γυναίκα 51.000 ευρώ σε μετρητά και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το ίδιο βράδυ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην υπόθεση εμπλεκόταν το ίδιο αυτοκίνητο που είχε εντοπιστεί λίγο νωρίτερα από αστυνομικό της Τροχαίας και είχε διαφύγει έπειτα από καταδίωξη.

Το χρονικό της καταδίωξης στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, δικυκλιστής αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε ύποπτο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

Ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα να κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το αυτοκίνητο εισήλθε σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης.

Ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα με τρόπο ώστε να εμποδίσει τη διαφυγή του οχήματος.

Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα.

Ο αστυνομικός κατάφερε να αποβιβαστεί εγκαίρως, αποφεύγοντας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς το ύψος των ελαστικών του αυτοκινήτου.

Παρά τους πυροβολισμούς, το όχημα διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά την αυτοψία στον χώρο του περιστατικού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πτώση της μοτοσικλέτας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», όπου νοσηλεύτηκε και έλαβε εξιτήριο το πρωί της 19ης Νοεμβρίου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Κλοπή… κατόπιν εορτής προσπάθησε να καταγγείλει η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου και συνελήφθη

Καθοριστική εξέλιξη στην έρευνα αποτέλεσε η ταυτοποίηση του άνδρα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγούσε το όχημα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Παράλληλα, το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου συνελήφθη στο Ζεφύρι η γυναίκα που ήταν ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία προκειμένου να καταγγείλει την κλοπή του οχήματος, με τις Αρχές να χαρακτηρίζουν την καταγγελία εικονική.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων προσώπων αποδίδονται, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας, καθώς και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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