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Σοκάρουν οι λεπτομέρειες των συνθηκών κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε από αυτοκίνητο η κόρη του ιδρυτή της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, Χριστίνα Βακάκη, στη Βάρη το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που έκανε τζόκινγκ.

Η κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα και εγκεφαλικές κακώσεις, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κινούνταν στο πεζοδρόμιο όπως κάνει κάθε πρωί και όταν έφτασε στο σημείο του τροχαίου επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου από την διάβαση των πεζών.

Ωστόσο, την ώρα που περνούσε, επειδή βρισκόταν σταματημένο ένα βανάκι εμποδίζοντας την ορατότητα στον υπόλοιπο δρόμο, ήρθε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος και την παρέσυρε, εκσφενδονίζοντάς την 30 μέτρα μακριά.

Ο 35χρονος οδηγός από την πρώτη στιγμή έκανε το όχημά του στην άκρη και παρέμεινε στο σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο. «Την κοπάνησε, τη σήκωσε ψηλά και την έριξε κάτω. Κι εγώ που το είδα ήταν σοκ. Το μπαμ που άκουσα και είδα που πετάχτηκε στον αέρα», είπε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Live News.

Και συμπλήρωσε: ««Επειδή την έβλεπα κάθε πρωί που πήγαινε για τζόκινγκ και βλέπω ότι πάει στο φανάρι, σταματάει στη διάβαση και περνάει απέναντι. Αυτή ανέβαινε από Κανελλοπούλου να πάει στο φανάρι, εκεί που κάνει αριστερά για Καλύμνου. Ήταν ένα φορτηγό εκεί στο φανάρι στη διάβαση και πήγαινε να περάσει κανονικά απέναντι. Το αυτοκίνητο ανέβαινε, πήγαινε προς Βάρη. Τη σήκωσε δύο – τρία μέτρα ψηλά και έπεσε κάτω η κοπέλα».

Σε βίντεο από κάμερα καταστήματος φαίνονται οι πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο. Περαστικοί έτρεχαν προς την τραυματισμένη γυναίκα, προσπαθώντας να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Η Χριστίνα Βακάκη απέφυγε τα χειρότερα και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Υγεία, καθώς μεταφέρθηκε εκεί από το Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διακομίστηκε αρχικά και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Μάλιστα, η γυναίκα αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να υποβληθεί σε μία χειρουργική επέμβαση και σε μία δεύτερη από την επόμενη εβδομάδα.

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