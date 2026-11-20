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Σαφείς αποστάσεις παίρνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης από την Κουμουνδούρου, για την συμπερίληψη των πεπραγμένων της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τα κόκκινα δάνεια, εκφράζοντας την άποψη ότι «δεν είναι ωραία εικόνα», αδειάζοντας επί της ουσίας την ηγεσία του κόμματος.

Την ίδια ώρα, παρά την υπεράσπιση της διακυβέρνησης Τσίπρα και τη θετική αναφορά του στον πρώην πρωθυπουργό, ο ευρωβουλευτής δεν έχει μέχρι στιγμής κάποια επαφή με την ΕΛΑΣ, ούτε έχει εκδηλώσει δημόσια πρόθεση να συνταχθεί με το εγχείρημα.

«Την πολιτική ευθύνη την έχουν οι των Αθηνών», είπε, ερωτηθείς σε εκπομπή του Ertnews για τα σχόλια που έκανε η ΝΔ ότι στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Αρβανίτης δήλωσε «περήφανος για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ’15-19»: «Θεωρώ ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί έπραξαν το καθήκον τους σε μια κρίσιμη στιγμή που η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία», ενώ πρόσθεσε ότι «το μεγάλο έγκλημα με τα funds έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη από το ’19 κ μετά».

Και αν θέλουμε να το πάμε, γιατί ο κος Μητσοτάκης παίζει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να δούμε, δεν έχω εγώ ευθύνη, αλλά υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Το διαχρονικό των τρένων, το διαχρονικό της δωροδοκίας, το διαχρονικό της διαφθοράς. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την ιστορία εξυπηρετεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Γι αυτό, πάνω σε αυτό απάντησε και ο υπουργός του».

Όσον αφορά τα όσα γίνανε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι θα μπορούσε να είναι αντικείμενο αξιολόγησης από το ίδιο το κόμμα και όχι να κριθούν από τον «αντίπαλο».

«Δεν είναι μια ωραία εικόνα. Δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάρει εντολή από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου αρέσουν οι περιφερόμενοι», είπε και υπογράμμισε πως «αλλά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οφείλω να την υπερασπίζομαι:τον υπουργό που ήταν ο Τσακαλώτος, τον υπουργό που ήταν ο Πολάκης, τον υπουργό που ήταν ο Παππάς, τον πρωθυπουργό που ήταν ο Τσίπρας. Συνολική ήταν η ευθύνη στο κάτω κάτω της γραφής… Δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει κάτι να φοβηθεί. Ο αντίπαλος είναι πολύ συγκεκριμένος, το βασικό θέμα είναι ποιον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή και αν αξίζει ή όχι. Αυτοί που πήραν την πολιτική ευθύνη θα την πάρουν. Εμένα δεν μου πέφτει και λόγος στο κομμάτι του εθνικού κοινοβουλίου. Το βασικό θέμα είναι η επούλωση των πληγών, όχι να δημιουργούμε ζητήματα εσωστρέφειας στο κάτω κάτω της γραφής» δήλωσε.

Αναφερόμενος στις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ κομμάτων, δήλωσε ότι διαφωνεί πλήρως «με το να έχουμε 50 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή», επισημαίνοντας πως η εκλογική εντολή αποτελεί ανάθεση ευθύνης. «Στόχος για μένα είναι να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή», τόνισε.

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