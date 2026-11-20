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Θέμα ημερών είναι η έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, ύστερα από την υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την Τετάρτη.

Και ήδη το ερώτημα που πλανάται στον αέρα είναι αν οι εργασίες της πράγματι θα αναδείξουν τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες, οι πρακτικές των funds και των servicers και οι ευθύνες της κυβέρνησης ή αν θα αναλωθεί σε καβγάδες με έντονο προεκλογικό χρώμα, «καρφιά» και γενικώς παραπολιτική, με στόχο ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα.

Όσο κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξορκίζει την ερμηνεία περί «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» με τον πρώην πρωθυπουργό και την αποδίδει στην κυβερνητική προπαγάνδα, τονίζοντας ότι στόχος της πρότασή του είναι η ΝΔ, είναι έντονη η αίσθηση ότι αυτή θα είναι μια Εξεταστική για τον Αλέξη Τσίπρα.

Αίσθηση που βασίζεται στην κοινή διαπίστωση ότι η λειτουργία της Επιτροπής με αυτό το αντικείμενο και με αυτό το χρονικό εύρος (συμπεριλαμβάνεται η περίοδος 2015 – 2019 της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) προσφέρει την ευκαιρία στους πολιτικούς αντιπάλους του πρώην πρωθυπουργού -που δεν είναι και λίγοι, από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τον Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου, ενώ και το ΚΚΕ ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ – να τον αποδομήσουν, εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Αυτή είναι και η ερμηνεία που έκανε ουσιαστικά και η Όλγα Γεροβασίλη – η οποία προσεχώς αναμένεται να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ – στην αιχμηρή δήλωσή της κατά του «εναπομείναντος» ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για συμψηφισμούς και αντι-Τσίπρα μέτωπο. Διαχώρισε δε τη θετική της ψήφο διευκρινίζοντας ότι υπερψήφισε για να αναδειχθούν οι διαφορές της πολιτικής Τσίπρα από αυτή του Μητσοτάκη.

Ο ίδιος ο Τσίπρας, στη χθεσινή του ομιλία στο μνημόσυνο του Αλέκου Φλαμπουράρη έκανε μια αναφορά που μοιάζει να φωτογραφίζει τη λογική του συμψηφισμού. Παραπέμποντας σε δημόσια ανάρτηση του Α. Φλαμπουράρη προ τετραετίας όπου εξηγούσε αναλυτικά τι έκανε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει, πως ίσως με βάση αυτήν την επιστολή, αν ήταν παρών σήμερα, η Εξεταστική «να τον καλούσε και πρώτο, τον πυροσβέστη δίπλα στον εμπρηστή, γιατί έτσι κάνει η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία».

Επιπλέον, η αίσθηση που προαναφέραμε, βασίζεται και στο γνωστό συγκρουσιακό υπόβαθρο των σχέσεων ΕΛΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο δεύτερος αποψιλώθηκε από στελέχη βουλευτές και μέλη όταν δημιουργήθηκε η πρώτη και από το καλοκαίρι καταγγέλλει σχέδιο διάλυσής του με βασικό υπαίτιο τον Τσίπρα.

Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει το «πάνω χέρι» στην Επιτροπή

Η δε ΝΔ ήδη έχει δείξει τις διαθέσεις της. Αφενός ήδη έχουν ξεκινήσει τα σενάρια και οι διαρροές περί του ενδεχομένου να συμπεριλάβει στη λίστα μαρτύρων που θα καλέσει τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αφετέρου στη συζήτηση στη Βουλή ο εισηγητής της Στέλιος Πέτσας διεμήνυσε πως η γαλάζια πλειοψηφία θα συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες «αναδεικνύοντας τις κρίσιμες παρεμβάσεις της τελευταίες 7ετίας για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και μην αφήνοντας να ξεχαστούν οι καταστροφικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα την περίοδο 2015 – 2019».

Επιπλέον, η Επιτροπή ελέγχεται ουσιαστικά από την κυβερνητική πλειοψηφία καθώς στη σύνθεσή της, η οποία διαμορφώνεται κατ΄αναλογίαν της κοινοβουλευτικής ισχύος των κομμάτων, από τα 29 μέλη της οι 15 είναι «γαλάζιοι» με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει 2 βουλευτές (κι έναν αναπληρωματικό). Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει διακομματικό προεδρείο, όπως διαχρονικά ζητά η αντιπολίτευση σε τέτοιες επιτροπές, κάτι που όμως φαίνεται δύσκολο να συμβεί, ενώ η πλειοψηφία είναι αυτή που ελέγχει και τη λίστα των μαρτύρων. Αν κρίνει δε ότι την ευνοεί μπορεί να ζητήσει και παράταση των τρίμηνων εργασιών μέχρι τις παραμονές των εκλογών.

Προφανώς, η έγκριση της Επιτροπής, είναι μια κοινοβουλευτική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού κατάφερε να συσπειρώσει όλη την αντιπολίτευση και να περάσει μια πρόταση Εξεταστικής με το δικαίωμα της μειοψηφίας – ποιος άλλωστε θα ήθελε, εν μέσω προεκλογικής περιόδου να καταγραφεί ότι είναι αντίθετος στη διερεύνηση ενός ζητήματος που αφορά 1 εκ. πολίτες ή ό,τι προτάσσει το κομματικό συμφέρον;

Όμως, αυτή είναι η μία όψη καθώς η συνολική εικόνα θα επηρεαστεί από τις επικοινωνιακές και πολιτικές ανάγκες του κάθε κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές εντός λίγων μηνών. Ήδη «μαίνεται» ο καβγάς για το αν για τις μεταβιβάσεις δανείων στα funds ευθύνεται κυρίως το νομοθετικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ (2003), του ΣΥΡΙΖΑ (2015) ή της ΝΔ (2019).

Αν λοιπόν το οξύ πρόβλημα των κόκκινων δανείων και του «ποιος θα πληρώσει τη νύφη» των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή» περάσει σε δεύτερη μοίρα και χαθεί πίσω από κόντρες με τελικό στόχο τον Τσίπρα, ο κίνδυνος για την αντιπολίτευση είναι να χάσει τις εντυπώσεις ενώπιον της κοινωνίας και των πολιτών που βαρύνονται από τα χρέη και την απειλή των πλειστηριασμών.

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