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Σε μια νέα συνεργασία με διεθνή προσανατολισμό προχωρούν η DANONE και η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, με αντικείμενο την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού στις εγκαταστάσεις της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας και τη διάθεσή του σε αγορές του εξωτερικού. Η συμφωνία ξεκινά από την Ιταλία, δημιουργώντας προοπτικές διεύρυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας του Έβρου και ενισχύοντας την παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού στα διεθνή δίκτυα διανομής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ αναλαμβάνει την παραγωγή δύο προϊόντων της σειράς Danone Greco Autentico, με περιεκτικότητα σε λιπαρά 0% και 2%, σε συσκευασίες των 480 γραμμαρίων. Τα προϊόντα προορίζονται για την ιταλική αγορά και διατίθενται με το εμπορικό σήμα της DANONE, αξιοποιώντας την παραγωγική υποδομή και την τεχνογνωσία της ελληνικής εταιρείας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποκτά ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέει έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους τροφίμων με μια ελληνική γαλακτοβιομηχανία που διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση στην περιφέρεια. Παράλληλα, δημιουργεί ένα πρόσθετο κανάλι διάθεσης ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στο εξωτερικό, μέσα από το οργανωμένο εμπορικό δίκτυο της DANONE.

Η παραγωγική βάση στον Έβρο

Η επιλογή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ συνδέεται με το καθετοποιημένο παραγωγικό μοντέλο που έχει αναπτύξει, το οποίο καλύπτει διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την πρωτογενή παραγωγή έως την επεξεργασία και τη διάθεση του τελικού προϊόντος.

Η ελληνική εταιρεία έχει επενδύσει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, συστήματα ποιοτικού ελέγχου και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς τροφίμων. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτέλεσαν βασικά κριτήρια για την ανάληψη της παραγωγής προϊόντων που θα κυκλοφορούν με το σήμα της DANONE.

Για την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, η συμφωνία δημιουργεί δυνατότητες ενίσχυσης της εξαγωγικής της δραστηριότητας, αξιοποίησης της παραγωγικής της δυναμικότητας και περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών με διεθνείς επιχειρήσεις.

Οι προοπτικές της συνεργασίας

Από την πλευρά της DANONE, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης τοπικών παραγωγικών συνεργασιών για την ανάπτυξη προϊόντων που απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές.

Ο Country Manager της DANONE Ελλάδος και Κύπρου, Σίμος Λουλούμαρης, επισήμανε ότι η συνεργασία αναγνωρίζει την ποιότητα και την τεχνογνωσία της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, επιτρέποντας τη διάθεση ελληνικού γιαουρτιού σε περισσότερους καταναλωτές, με αφετηρία την Ιταλία.

Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, Χρήστος Παπαζηλάκης, υπογράμμισε ότι η επιλογή της εταιρείας από έναν διεθνή όμιλο αποτελεί αναγνώριση της παραγωγικής επάρκειας και των συστημάτων ποιότητας που διαθέτει.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό γιαούρτι διατηρεί σημαντική αναγνωρισιμότητα στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας μία από τις χαρακτηριστικότερες κατηγορίες ελληνικών τροφίμων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το επόμενο στοίχημα για τις δύο εταιρείες είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διεθνή δίκτυα διανομής, με την ιταλική αγορά να αποτελεί το πρώτο βήμα της νέας εμπορικής δραστηριότητας.

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