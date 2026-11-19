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Τη θέση της στην αγορά εταιρικής τραπεζικής ενισχύει η Πειραιώς, επενδύοντας συστηματικά σε ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών τους συναλλαγών. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται και στη νέα διεθνή διάκριση της τράπεζας από το Euromoney, το οποίο την ανέδειξε ως «Best Cash Management Bank 2026» στην Ελλάδα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Euromoney Transaction Banking Awards 2026, στις 4 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Savoy του Λονδίνου, παρουσία εκπροσώπων μεγάλων τραπεζικών οργανισμών, εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών συναλλαγών.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας εξελίσσεται σε βασική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η ταχύτητα εκτέλεσης πληρωμών, η παρακολούθηση των εισπράξεων και η δυνατότητα ακριβέστερου προγραμματισμού των ταμειακών ροών αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες για τη χρηματοοικονομική λειτουργία τους.

Στο περιβάλλον αυτό, οι τράπεζες διευρύνουν τις υπηρεσίες τους πέρα από την παραδοσιακή χρηματοδότηση, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες ψηφιακές υποδομές που συνδέονται άμεσα με τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ανταγωνισμό στην εταιρική τραπεζική, με επίκεντρο την αυτοματοποίηση, την ταχύτητα και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η Πειραιώς έχει αναπτύξει προς αυτή την κατεύθυνση μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Transaction Banking, η οποία τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στα μέσα του 2024. Μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών και εισπράξεων, παρακολούθησης ρευστότητας και πρόβλεψης ταμειακών ροών, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης διαφορετικών συστημάτων.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Euromoney, σημαντικό ρόλο στη νέα διάκριση διαδραμάτισαν η ανάπτυξη της αξίας των συναλλαγών πληρωμών και εισπράξεων, καθώς και η συνολική ενίσχυση των εργασιών Cash Management. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε επίσης στις επενδύσεις της τράπεζας για την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ενσωμάτωση των τραπεζικών υπηρεσιών στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία.

Από την πλευρά της διοίκησης, ο επικεφαλής Large Corporate & Wholesale Products, Θάνος Βλαχόπουλος, συνέδεσε τη διάκριση με την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών πελατών και τη συνέχιση των τεχνολογικών επενδύσεων, με στόχο την απλούστευση της διαχείρισης ρευστότητας.

Η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Πειραιώς να διευρύνει τις σχέσεις της με την επιχειρηματική πελατεία, συνδυάζοντας χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις συναλλαγών.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση για ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης εργασιών και ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες, σε μια αγορά όπου ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών.

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