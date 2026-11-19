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Σε αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού της μοντέλου προχωρά η Performance Technologies, μετατοπίζοντας το βάρος των δραστηριοτήτων της από την εμπορία τεχνολογικού εξοπλισμού στην παροχή λογισμικού και εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής επιδιώκει να ενισχύσει την κερδοφορία και τα επαναλαμβανόμενα έσοδά της, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κυβερνοασφάλεια και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η αλλαγή στρατηγικής αποτυπώνεται στη σύνθεση του κύκλου εργασιών. Το 2025, το λογισμικό και οι υπηρεσίες αντιπροσώπευαν το 75% των συνολικών εσόδων, έναντι 63% το 2023. Αντίθετα, η συμμετοχή του τεχνολογικού εξοπλισμού περιορίστηκε στο 25%, από 37% δύο χρόνια νωρίτερα.

Η μεταβολή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς οι υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας εμφανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και δημιουργούν σταθερότερες χρηματοοικονομικές ροές σε σύγκριση με τις μεμονωμένες πωλήσεις εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, τα έσοδα από λογισμικό έφτασαν περίπου τα 38 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ οι υπηρεσίες και η εκπαίδευση προσέγγισαν τα 30 εκατ. ευρώ. Οι δύο δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2023–2025, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά πληροφορικής.

Η θετική επίδραση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου είναι εμφανής και στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,6%, στα 45,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 33,4%, φτάνοντας τα 16,2 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 35,4%, έναντι 29,7% έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36,9%, στα 6,6 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,37 εκατ. ευρώ, από 2,60 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, μεταξύ άλλων, από το κόστος του προγράμματος επιβράβευσης στελεχών με μετοχές.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, το οποίο στο τέλος Ιουνίου ανερχόταν σε 41,9 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος αφορά πολυετείς συνεργασίες για διαχείριση τεχνολογικών υποδομών, υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και εφαρμογές πληροφορικής.

Η εταιρεία επενδύει ιδιαίτερα στα λεγόμενα managed services, μέσω των οποίων αναλαμβάνει τη λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων. Τα συμβόλαια αυτά έχουν συνήθως διάρκεια τριών έως πέντε ετών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων.

Στο στρατηγικό σχέδιο έως το 2028 περιλαμβάνονται η ενίσχυση των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη λύσεων αυτοματοποίησης, καθώς και επιλεκτικές εξαγορές εταιρειών τεχνολογίας.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση σε αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τη δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης εκτός Ελλάδας.

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