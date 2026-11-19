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Δύο διαφορετικές Ελλάδες αποτυπώνονται πλέον στους οικονομικούς δείκτες και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η μία εμφανίζεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις, με ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, περισσότερες επενδύσεις και υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Η άλλη βρίσκεται στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, στα ενοίκια και στους μισθούς που εξαντλούνται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας.

Και όσο η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών ως απόδειξη της προόδου, τόσο μεγαλώνει το ερώτημα που απασχολεί την κοινωνία: Πώς γίνεται η οικονομία να πηγαίνει καλύτερα, αλλά οι πολίτες να δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να καλύψουν τις ανάγκες τους;

Η απάντηση βρίσκεται σε τρία στοιχεία που συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα: την επίμονη ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα και την ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν ότι ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, από 5% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που περιορίζει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και εξανεμίζει σημαντικό μέρος των όποιων αυξήσεων στους μισθούς.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι οι ανατιμήσεις επικεντρώνονται σε βασικές ανάγκες. Η ομάδα της στέγασης κατέγραψε ετήσια αύξηση 15,1%, ενώ οι μεταφορές επιβαρύνθηκαν κατά 13,8%.

Για έναν εργαζόμενο που πληρώνει ενοίκιο, χρησιμοποιεί καθημερινά αυτοκίνητο και καλείται να καλύψει τις οικογενειακές ανάγκες, οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν μια αφηρημένη στατιστική μεταβολή. Είναι πραγματική απώλεια εισοδήματος.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή οι ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές. Ακόμη και αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι τα προϊόντα θα επιστρέψουν στις παλιές τους τιμές. Απλώς θα συνεχίσουν να ακριβαίνουν με βραδύτερο ρυθμό.

Η παγίδα της μερικής απασχόλησης

Η εικόνα στην αγορά εργασίας προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην οικονομική πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.547.048 προσλήψεις. Από αυτές, οι 945.060 αφορούσαν μερική απασχόληση και άλλες 241.667 εκ περιτροπής εργασία. Με άλλα λόγια, σχεδόν 47 στις 100 νέες προσλήψεις δεν αφορούσαν πλήρη απασχόληση.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που φωτίζει την άλλη πλευρά της βελτίωσης των δεικτών απασχόλησης. Γιατί η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ασφαλώς θετική εξέλιξη, αλλά δεν απαντά από μόνη της στο ερώτημα εάν οι εργαζόμενοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς από τις αποδοχές τους.

Είναι διαφορετικό να έχει κάποιος εργασία και διαφορετικό να διαθέτει εισόδημα που επαρκεί για στέγη, διατροφή, μετακίνηση και οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στην απασχόληση και στην οικονομική ασφάλεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Νέο σοκ από το ηλεκτρικό ρεύμα

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Νοέμβριος έφερε νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια έφτασαν, ανάλογα με τον πάροχο, ακόμη και το 76%, ενώ η μέση επιβάρυνση για περίπου τρία εκατομμύρια νοικοκυριά που βρίσκονται σε αυτά τα προγράμματα ξεπερνά το 30%.

Η ενεργειακή ακρίβεια δεν περιορίζεται, όμως, στους οικιακούς λογαριασμούς. Μεταφέρεται στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, στις μεταφορές και τελικά στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Δημιουργείται έτσι ένας μηχανισμός διαρκούς πίεσης, όπου κάθε νέα ανατίμηση αφαιρεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος από το διαθέσιμο εισόδημα. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι εάν η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται. Είναι ποιοι ωφελούνται από αυτή την ανάπτυξη και σε ποιον βαθμό. Η αύξηση των επιχειρηματικών κερδών, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών μπορούν να συνυπάρχουν με την οικονομική δυσχέρεια μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια ενισχύει τις εισπράξεις από τους έμμεσους φόρους, καθώς ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί υψηλότερων τιμών. Έτσι, το κράτος μπορεί να εμφανίζει αυξημένα φορολογικά έσοδα, ενώ οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα για τις ίδιες καθημερινές ανάγκες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρόσθετο ευρώ φόρων προέρχεται από την ακρίβεια. Στην αύξηση των εσόδων συμβάλλουν επίσης η οικονομική ανάπτυξη και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι ένα μέρος της δημοσιονομικής βελτίωσης συνδέεται με τις υψηλότερες ονομαστικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη πολιτική αντίφαση: από τη μία πλευρά το κράτος εισπράττει περισσότερα και από την άλλη τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν ακόμη και βασικές δαπάνες. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι απλώς να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά, αλλά να ενισχύεται ουσιαστικά η αγοραστική τους δύναμη. Να δημιουργούνται θέσεις εργασίας που εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς αποδοχές και να αντιμετωπίζονται οι πιέσεις στη στέγαση, στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά. Γιατί η πραγματική επιτυχία μιας οικονομικής πολιτικής δεν μετριέται αποκλειστικά από τα ποσοστά ανάπτυξης, τα πλεονάσματα και τις αξιολογήσεις των διεθνών οργανισμών. Μετριέται από το αν ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει με τον μισθό του και μια οικογένεια να βγάλει τον μήνα χωρίς να χρειάζεται να κόβει διαρκώς από τις ανάγκες της. Και σε αυτό το πεδίο, η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική αισιοδοξία και στην κοινωνική πραγματικότητα παραμένει μεγάλη.

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