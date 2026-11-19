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Πανηγυρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ για το ποσοστό που κατέγραψε η εταιρεία Pulse στην τελευταία της δημοσκόπηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, καθώς τον εμφανίζει ενισχυμένο κατά μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κάτι που κάθε άλλο παρά αμελητέο είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, στον βαθμό που η εκτίμηση ψήφου τον δείχνει εντός Βουλής και άρα του επιτρέπει να ελπίζει ξανά, όταν από το καλοκαίρι και μετά έχει δει τα ποσοστά του να πέφτουν περίπου στη μονάδα.

Η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι σε αυτό το ποσοστό αποτυπώνεται η έντονη δραστηριότητα στην οποία έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα υπό το μοντέλο της «συλλογικής ηγεσίας», με περιοδείες, επαφές και παρουσία στο κοινοβουλευτικό μέτωπο.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, από το καλοκαίρι και μετά είναι να δείξει πως το «σχέδιο διάλυσής» του απέτυχε, πως «είναι εδώ», μάχιμος και παρών σε όλα τα μέτωπα και πως, παρά την αποψίλωσή του και τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, μπορεί να πετύχει την είσοδό του στη Βουλή. Στόχος επίσης να καταδείξει ότι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι σημαντική, κόντρα στις απαξιωτικές αναφορές Τσίπρα, αλλά και τα προσχηματικά επιχειρήματα όσων παραιτούνται από τις έδρες τους προκειμένου να προσχωρήσουν στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. (π.χ. ότι η παρούσα Βουλή δεν τους εκφράζει). Αλλά και ότι σε αντίθεση με τον ισχυρισμό τού πρώην πρωθυπουργού ότι «δεν υπάρχει» αντιπολίτευση, γι’ αυτό και ο ίδιος επέλεξε να βγει μπροστά με νέο κόμμα, αυτή υπάρχει, λειτουργεί και καταφέρει νίκες, όπως η πρόσφατη απόσυρση του άρθρου 23. Σχετική και η αιχμή που άφησε χθες κατά του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου: «Αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς, να μετατρέπει τις διεκδικήσεις της κοινωνίας σε κοινοβουλευτική δράση».

Επιτυχία θεωρείται και το γεγονός ότι εγκρίθηκε χθες κατά πλειοψηφία η πρόταση που έφερε στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ηρακλής» και τα κόκκινα δάνεια, ικανοποιώντας αίτημα της πρωτοβουλίας δανειοληπτών «Η Δικαίωση». Η πρόταση, ξεπερνώντας κατά πολύ το μίνιμουμ των 120 ψήφων που απαιτούνταν για να συγκροτηθεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας, συγκέντρωσε τελικά 137 ψήφους. Ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πλειονότητα των ανεξάρτητων βουλευτών, δηλαδή οι 42 από τους 46 ανεξάρτητους, από τους οποίους οι 28 ανεξάρτητοι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και αρκετοί το επόμενο διάστημα θα οδεύσουν προς την ΕΛ.Α.Σ.

Σε ό,τι αφορά δε τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ., τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να πετούν καρφιά και να εξαπολύουν επιθέσεις, καθώς θεωρούν τον πρώην πρωθυπουργό υπαίτιο για το σχέδιο διάλυσης του κόμματος. «Προς τι;» αναρωτιούνται σήμερα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις. «Ήταν η λύση να διασπαστεί μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ για να φτιαχτεί ένα ακόμη κόμμα, το οποίο τελικά τι κάνει; Βρίσκεται με κολλημένη τη βελόνα γύρω στο 15% με πτωτική τάση και έχει διαμάχη με το ΠΑΣΟΚ ποιος θα είναι δεύτερος, με ποσοστά double score κάτω από της Νέας Δημοκρατίας». Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο MegaNews προχθές.

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