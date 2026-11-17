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Με τόσο… περπάτημα στην έρημο του πολιτικού αφανισμού, είναι λογικό να επικρατεί πανηγυρικό κλίμα στην Κουμουνδούρου για την πρώτη δημοσκόπηση εδώ και καιρό, που δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνει στη Βουλή.

Η χθεσινή έρευνα της Pulse – για τον ΣΚΑΙ παρακαλώ – δίνει πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ 2,5% και εκτίμηση/πρόβλεψη/αναγωγή για το εκλογικό αποτέλεσμα 3%. Όπερ σημαίνει ότι οι Συριζαίοι μπορούν να αρχίσουν να ελπίζουν ότι υπάρχει… ζωή και μετά τον Τσίπρα και τον… οδοστρωτήρα ΕΛΑΣ, που πέρασε πάνω από τις οργανώσεις του.

Βέβαια, μία δημοσκόπηση δεν αρκεί – μην παίρνουν αέρα εκεί στα κεντρικά. Το ότι η ΕΛΑΣ δεν είναι στα καλύτερά της, τους βοηθάει μεν, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη συνέπεια και προσπάθεια και πάλι ερώτημα είναι αν θα τα καταφέρουν. Βλέπετε, οι άλλες εταιρείες δεν στέλνουν και τόσο αισιόδοξα μηνύματα. Αλλά αυτή η έρευνα της pulse δίνει ελπίδες.

Λογικό είναι λοιπόν, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος να αναδεικνύει το νέο στοιχείο.

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