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Ολοκληρώθηκε (με αποχαιρετισμό χθες βράδυ και τυπικά σήμερα με ανακοίνωση) η συνεργασία του Ομίλου ΣΚΑΪ με την Μαρίση Μπαλιούση επι σειρά ετών διευθύντριας της ιστοσελίδας skai.gr.
«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τη Μαρίση Μπαλιούση, Διευθύντρια skai.gr. Ο Όμιλος την ευχαριστεί και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα», αναφέρει ο ΣΚΑΪ.
Στη θέση της αναλαμβάνει ο Βασίλης Πούλος προερχόμενος από το iefimerida στο οποίο ήταν έως πριν από μερικά 24ώρα διευθυντής σύνταξης και εκ των πρώτων που είχαν στελεχώσει την ιστοσελίδα- μάλιστα πριν κάν ενεργοποιηθεί το url της, σημειώνουν άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Διευθυντής σύνταξης στο iefimerida αναλαμβάνει ο Τάσος Οικονόμου.
Προς τον Όμιλο ΜΜΕ του Φαλήρου κατευθύνεται- λέγεται- και η Ελένη Μπολοβίνη, αρχισυντάκτρια στο iefimerida, μέχρι προσφάτως.
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