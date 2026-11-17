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Ως ένα «πρώτο θετικό βήμα» βλέπουν την αύξηση της ιατρικής επίσκεψης από τα 13 στα 15 ευρώ το 2027, στην Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ.
Η Ένωση υπενθυμίζει ότι η αποζημίωση της ιατρικής επίσκεψης παρέμεινε καθηλωμένη στα 10 ευρώ από το 2012 έως το 2025, «χωρίς καμία αναπροσαρμογή επί σειρά ετών. Η προηγούμενη αύξηση στα 13 ευρώ αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη συσσωρευμένη απώλεια της πραγματικής αξίας της ιατρικής αμοιβής. Η νέα δέσμευση για τα 15 ευρώ το 2027 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθεί να απέχει από μια ουσιαστική και δίκαιη αποζημίωση της ιατρικής πράξης», αναφέρεται.
Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διεκδικώντας:
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