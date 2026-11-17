Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξοντωτικού φόρτου εργασίας στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Η Ένωση απευθύνει έκκληση για άμεσες παρεμβάσεις προς το υπουργείο Υγείας, την 1η Υγειονομική Περιφέρεια και τη διοίκηση του ιδρύματος, περιγράφοντας μια οριακή κατάσταση που δυσχεραίνει την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΙΝΑΠ, τα κενά στις οργανικές θέσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Συγκεκριμένα, από τις 17 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών παραμένουν κενές οι έξι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενεργή λίστα αναμονής. Αντίστοιχα, από τις 14 θέσεις ειδικευμένων ιατρών υπηρετούν σήμερα μόλις εννέα. Η πίεση κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των γενικών εφημεριών. Τρεις ειδικευόμενοι γιατροί καλούνται να καλύψουν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών επί 24 ώρες και αμέσως μετά συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους στην κλινική, χωρίς να λαμβάνουν την απαραίτητη ανάπαυση.

Εξίσου κρίσιμη είναι η εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Στις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες υπηρετούν μόλις δύο νοσηλευτές ανά κλινική. Οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να φροντίσουν έως και 47 νοσηλευόμενους ασθενείς, τη στιγμή που η πραγματική δυναμικότητα κάθε κλινικής ανέρχεται σε 33 κλίνες.

Ράντζα στους διαδρόμους και καθυστερήσεις στις εξετάσεις

Η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά μετά την εξαίρεση του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» από τις πρωινές εφημερίες λόγω τεχνικών εργασιών, χωρίς να ληφθεί επαρκής μέριμνα για την ανακατανομή των περιστατικών. Ως αποτέλεσμα, τις συγκεκριμένες ημέρες οι εισαγωγές στο Κωνσταντοπούλειο σχεδόν διπλασιάστηκαν, με τα ράντζα να επεκτείνονται στους διαδρόμους. Παράλληλα, οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στη διενέργεια των εξετάσεων των ασθενών, ενώ ένα τακτικό παθολογικό ιατρείο παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης γιατρών.

Τα αιτήματα της ΕΙΝΑΠ

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η ΕΙΝΑΠ ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, καθώς και την επίσπευση των τοποθετήσεων των ειδικευόμενων γιατρών που βρίσκονται σε αναμονή.

Επιπλέον, επαναφέρει την πρότασή της από τις 23 Ιουνίου 2025 για αναδιάρθρωση του εφημεριακού συστήματος της 1ης και 2ης Υ.Πε., ζητώντας την κατάργηση των καθημερινών πρωινών εφημεριών και την καθιέρωση 24ωρης εφημερίας όλων των νοσοκομείων του λεκανοπεδίου ανά τέσσερις ημέρες συνολικά.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας: Η εξαφάνιση της νόσου αποτελεί ρεαλιστικό στόχο

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027 οι εκλογές στον ΠΙΣ – Αλλαγές στις εφημερίες και αύξηση αμοιβών στο τραπέζι

Η Lilly αγοράζει την Calytrix Bio για έως και 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια