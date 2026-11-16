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ΥΓΕΙΑ

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16.11.2026 18:09

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027 οι εκλογές στον ΠΙΣ – Αλλαγές στις εφημερίες και αύξηση αμοιβών στο τραπέζι

16.11.2026 18:09
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Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027 θα στηθούν οι κάλπες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας μετά τη συνάντηση του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του επιστημονικού Συλλόγου.

Πέρα από τον καθορισμό της εκλογικής διαδικασίας, η ατζέντα της συνάντησης επικεντρώθηκε σε δύο κρίσιμα μέτωπα για τον κλάδο και το ΕΣΥ: Την αναδιάρθρωση του συστήματος εφημεριών στην Αττική από την 1η Δεκεμβρίου και την αύξηση της αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών από τα 13 στα 15 ευρώ.

Αποσυμφόρηση των νοσοκομείων από 1η Δεκεμβρίου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της ηρεμίας, ώστε να διεξαχθούν ομαλές και ασφαλείς εκλογές. Αναφερόμενος στις εφημερίες, ο υπουργός παραδέχτηκε την ασφυκτική πίεση που δέχονται μεγάλα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, όπως το «Γ. Γεννηματάς», το «Τζάνειο» και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό ορόσημο αποτελεί η 1η Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται να παραδοθούν σε λειτουργία τα ανακαινισμένα ΤΕΠ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Με την επανένταξη του «Ευαγγελισμού» στην πρωινή εφημερία, το υπουργείο θα προχωρήσει σε ευρύτερες αλλαγές στο σύστημα εφημέρευσης, οι λεπτομέρειες των οποίων θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. «Δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Επιστροφή στο παλιό σύστημα εφημεριών και δέσμευση για αυξήσεις

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΠΙΣ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε πως τα νοσοκομεία κορμού δεν αντέχουν άλλο τον τεράστιο όγκο ασθενών. Όπως ανέφερε, υπήρξε συμφωνία για αλλαγή του μοντέλου και επιστροφή στο παλαιότερο σύστημα εφημέρευσης ανά τέσσερις ημέρες.

Παράλληλα, η κ. Παγώνη γνωστοποίησε ότι τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της αμοιβής των ιδιωτών ιατρών, ζητώντας αύξηση από τα 13 στα 15 ευρώ (σε συνέχεια της προηγούμενης αναπροσαρμογής από τα 10 στα 13 ευρώ), επισημαίνοντας πως ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα.

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