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ΥΓΕΙΑ

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16.11.2026 14:55

Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών: Έκκληση στο υπ. Υγείας για τα κρίσιμα προβλήματα των ασθενών  

16.11.2026 14:55
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Με δύο επιστολές προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών (ΠΟΝ) αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Νεφροπαθείς Τελικού Σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμοσχευμένοι), ζητώντας την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Οικονομική επιβάρυνση στις μετακινήσεις

Περισσότεροι από 12.000 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς μεταβαίνουν στα Κέντρα Αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα. Λόγω της επιβαρυμένης υγείας τους, των συχνών συννοσηροτήτων και της εξάντλησης που προκαλεί η τετράωρη συνεδρία, η μετακίνησή τους με ταξί είναι επιβεβλημένη.

Ωστόσο, οι αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτουν πλέον το πραγματικό κόστος:

  • Τον Ιούνιο του 2022, το μέσο τιμολόγιο των ταξί αυξήθηκε κατά 31,5%.
  • Με καθυστέρηση τριών ετών, τον Μάιο του 2025, χορηγήθηκε αύξηση της αποζημίωσης μόλις κατά 11%.
  • Η διαφορά αυτή αφήνει τους ασθενείς εκτεθειμένους σε δυσβάσταχτα έξοδα μεταφοράς.

Κόστος φαρμάκων και περιορισμένα εισοδήματα

Μέχρι το τέλος του 2023, οι Νεφροπαθείς Τελικού Σταδίου είχαν μηδενική συμμετοχή στην προμήθεια γενοσήμων φαρμάκων. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, όμως, ο υπολογισμός της τιμής αποζημίωσης βάσει της μέσης σταθμισμένης τιμής της θεραπευτικής κατηγορίας δημιούργησε σημαντικές επιβαρύνσεις. Οι ασθενείς καλούνται πλέον να πληρώνουν τη διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης, γεγονός ιδιαίτερα επώδυνο λόγω της πολυφαρμακίας που επιβάλλουν οι συννοσηρότητες.

Επιπλέον, η χρόνια νεφρική νόσος εκδηλώνεται συχνά σε νεαρή ηλικία, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση των σπουδών και την πλήρη επαγγελματική ένταξη. Κατά συνέπεια, πολλοί ασθενείς ζουν αποκλειστικά με χαμηλά προνοιακά επιδόματα και αδυνατούν να καλύψουν αυτές τις ανελαστικές δαπάνες επιβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, το ετήσιο κόστος για την πλήρη επίλυση αυτών των οικονομικών εκκρεμοτήτων είναι απολύτως διαχειρίσιμο:

  • Έως 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την αναπροσαρμογή των μετακινήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των πασχόντων από Θαλασσαιμία).
  • 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την πλήρη κάλυψη της φαρμακευτικής συμμετοχής στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Ελλείψεις προσωπικού στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Η υποστελέχωση των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στα περιφερειακά δημόσια νοσοκομεία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών.Επειδή παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από τους νεφρολόγους για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση ισχυρών κινήτρων. Παράλληλα, απαιτείται η αύξηση των οργανικών θέσεων στους οργανισμούς των νοσοκομείων και η άμεση, κατά προτεραιότητα επαναπροκήρυξη όλων των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ενίσχυση των Μονάδων Μεταμόσχευσης

Η σημαντική αύξηση των μεταμοσχεύσεων νεφρού την τελευταία εξαετία καθιστά επιτακτική την ενίσχυση των Μονάδων Μεταμόσχευσης με νεφρολόγους, χειρουργούς και νοσηλευτές. Η στελέχωση αυτή είναι αναγκαία τόσο για τη διατήρηση της ανοδικής πορείας των επεμβάσεων όσο και για τη συστηματική παρακολούθηση του αυξανόμενου αριθμού μεταμοσχευμένων πολιτών.

Αντίστοιχη ενίσχυση με νέες οργανικές θέσεις και άμεσες προκηρύξεις χρειάζονται και τα Δημόσια Εργαστήρια Ιστοσυμβατότητας στα νοσοκομεία «Γ. Γεννηματάς» και «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα, καθώς και στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα υποστήριξης του μεταμοσχευτικού έργου.

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