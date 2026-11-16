Κωστέτσος: Ξεσπά για ρούχο που φόρεσε η Καγιά – «Δεν γουστάρω την αντιγραφή, το θεωρώ τραγικό»

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Την έντονη δυσαρέσκειά του με αφορμή μια ενδυματολογική επιλογή της Βίκυς Καγιά εξέφρασε ο Βασίλειος Κωστέτσος, υποστηρίζοντας ότι το ρούχο που επέλεξε να φορέσει το πρώην μοντέλο θυμίζει έντονα δική του δημιουργία.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός σχεδιαστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το περιστατικό, δηλώνοντας πως θεωρεί τραγική τη φιλοσοφία της αντιγραφής.

«Ειλικρινά κάποιους μπορεί να τους κολακεύει. Εμένα προσωπικά δεν με κολακεύει καθόλου και δεν γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι αυτό. Το θεωρώ τραγικό. Και από τον αντιγραφέα αλλά και από αυτόν που το φοράει. Διότι τα τελευταία χρόνια όλα τα βλέπουμε στα social. Δεν είμαστε στην εποχή του σκοταδισμού» έγραψε.

Πρόκειται για μια εφαρμοστή, μακρυμάνικη ολόσωμη φόρμα σε nude απόχρωση, διακοσμημένη με λαμπερές λεπτομέρειες και κρύσταλλα, κάτι που είχε φορέσει σε επίδειξη μόδας του το 2015 η Δήμητρα Αλεξανδράκη, με τον σχεδιαστή να τοποθετεί, μάλιστα, τις δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, ώστε να τονίσει την ομοιότητα των δύο ρούχων.

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