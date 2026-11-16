search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 11:49

Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Στην εποχή που ζούμε έχει γίνει “μόδα” να χτυπάς γυναίκα, είναι φοβερό – Δεν υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα;»

16.11.2026 11:49
tzoni-theodoridis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις ολοένα και αυξανόμενες γυναικοκτονίες αναφέρθηκε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έμφυλη βία και τα εγκλήματα που σημειώνονται στις μέρες μας.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Enjoy, με αφορμή την παράσταση που παρουσιάζουν με την Λουκία Παπαδάκη τη φετινή σεζόν, ο ηθοποιός εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την οργή του για τους νόμους του κράτους και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα.

«Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Στην εποχή που ζούμε έχει γίνει “μόδα” να χτυπάς γυναίκα. Έχει γίνει “μόδα” να σκοτώνεις. Πολλές φορές, όταν ακούω για μια καινούργια γυναικοκτονία, σκέφτομαι: “Ρε φίλε, ακούς κάθε μέρα για τέτοια περιστατικά και πας και το κάνεις ο ίδιος;”. Θέλω να μπω στην ψυχολογία ενός τέτοιου ανθρώπου, αλλά δεν μπορώ» είπε αρχικά.

«Δεν υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα; Ίσως γι’ αυτό γίνονται όλα αυτά. Είμαστε ένα κράτος ξέφραγο αμπέλι. Κάνουν τρομερές πράξεις και ύστερα από λίγο τους βγάζουν έξω. Λες και έναν κακοποιητή θα τον σωφρονίσουν δυο χρόνια στη φυλακή» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Matt Damon για «Οδύσσεια»: «Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή»

Στράτος Τζώρτζογλου: «Όλη μου η ζωή ήταν ιερή καταστροφή – Έχω ανεβεί και κατεβεί πολλές βουνοκορφές»

Άννα Φόνσου: «Η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει μια κρίση – Ελπίζω να είναι σύντομα καλύτερα και να τη δούμε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrisi_gavanidou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Αποχώρησε στέλεχος της Θεσσαλονίκης – Μιλά για «άνιση μεταχείριση και οργανωτικά προβλήματα», διαφωνίες και με την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

mariza-kox
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:23
xrisi_gavanidou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Αποχώρησε στέλεχος της Θεσσαλονίκης – Μιλά για «άνιση μεταχείριση και οργανωτικά προβλήματα», διαφωνίες και με την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

1 / 3