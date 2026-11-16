Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Στην εποχή που ζούμε έχει γίνει “μόδα” να χτυπάς γυναίκα, είναι φοβερό – Δεν υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα;»

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Στις ολοένα και αυξανόμενες γυναικοκτονίες αναφέρθηκε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έμφυλη βία και τα εγκλήματα που σημειώνονται στις μέρες μας.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Enjoy, με αφορμή την παράσταση που παρουσιάζουν με την Λουκία Παπαδάκη τη φετινή σεζόν, ο ηθοποιός εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την οργή του για τους νόμους του κράτους και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα.

«Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Στην εποχή που ζούμε έχει γίνει “μόδα” να χτυπάς γυναίκα. Έχει γίνει “μόδα” να σκοτώνεις. Πολλές φορές, όταν ακούω για μια καινούργια γυναικοκτονία, σκέφτομαι: “Ρε φίλε, ακούς κάθε μέρα για τέτοια περιστατικά και πας και το κάνεις ο ίδιος;”. Θέλω να μπω στην ψυχολογία ενός τέτοιου ανθρώπου, αλλά δεν μπορώ» είπε αρχικά.

«Δεν υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα; Ίσως γι’ αυτό γίνονται όλα αυτά. Είμαστε ένα κράτος ξέφραγο αμπέλι. Κάνουν τρομερές πράξεις και ύστερα από λίγο τους βγάζουν έξω. Λες και έναν κακοποιητή θα τον σωφρονίσουν δυο χρόνια στη φυλακή» πρόσθεσε.

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