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16.11.2026 11:46

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί»

16.11.2026 11:46
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Βίντεο στο οποίο νέες και νέοι μιλούν για το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον. Είναι το παρόν που αλλάζει τον κόσμο. Τότε και τώρα, το Πολυτεχνείο ζει σε κάθε γενιά που διεκδικεί», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη λεζάντα του βίντεο.

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