Ρένα Δούρου: Δεν έχω καμία δυσκολία να σταθώ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα 

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«Στην πολιτική βρίσκομαι για να εκπροσωπώ ανθρώπους, ιδέες, συλλογικές αποφάσεις. Δεν βρίσκομαι για να υπερασπίζομαι προσωπικές σχέσεις ούτε για να μετατρέπω τις πολιτικές διαφωνίες σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Βάζω το πολιτικό πάνω από το προσωπικό. Γι’ αυτό και δεν έχω καμία δυσκολία να σταθώ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, να αναγνωρίσω όσα μας ένωσαν και να διαφωνήσω καθαρά για όσα μας χωρίζουν σήμερα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Βήμα Talks.

«Αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη απέναντι σε ανθρώπους των οποίων δεν θα μάθετε ποτέ ούτε το μικρό όνομα, που δεν θα τους δείτε στα τηλεοπτικά παράθυρα ούτε θα διαβάσετε γι’ αυτούς στις εφημερίδες. Που παλεύουν ανιδιοτελώς για την Αριστερά, χωρίς να περιμένουν τίποτα για τον εαυτό τους. Που έχουν απογοητευτεί, έχουν πληγωθεί, αλλά εξακολουθούν να πιστεύουν. Και σκέφτομαι: Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν τα παρατάνε, πώς μπορώ να τα παρατήσω εγώ; Με ποιο δικαίωμα;», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε πως το πρόβλημα είναι ότι εδώ και επτά χρόνια, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το κομμάτι της Αριστεράς που υπηρετεί και η ίδια αναζητούσε σχεδόν αποκλειστικά ένα πρόσωπο. «Ποιος θα νικήσει τον Μητσοτάκη; (…) Σαν να αρκεί να αλλάξεις το πρόσωπο για να αλλάξεις την πολιτική. Αυτό είναι τραγικά ανώριμο», σημείωσε, τονίζοντας πως «ύστερα από τόσα χρόνια κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού και με όσα εκφράζει σήμερα ο τραμπισμός, την ώρα που η Αριστερά διεκδικεί ξανά χώρο στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην Ελλάδα, κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλυθεί».

Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλειδώσει την είσοδό του στη Βουλή», ενώ επεσήμανε πως «ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου στην εκτίμηση ψήφου μάς δίνει 2%, όταν τον Ιούλιο ήταν 1,27%, που σημαίνει αύξηση περίπου 60%».

«Αν ο νέος φορέας και το ΠΑΣΟΚ συνεχίσουν να λειτουργούν με όρους ηγεμονίας και κλειστού κλαμπ, ο ΣΥΡΙΖΑ, με την είσοδό του στη Βουλή, θα μπορεί την επόμενη μέρα να είναι ρυθμιστής, εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία», εκτίμησε η κ. Δούρου.

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