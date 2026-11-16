Αυστραλία: Πήρε εξιτήριο η βουλευτής που δέχτηκε επίθεση και χρειάστηκε να της ακρωτηριάσουν τα δύο πόδια

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Η Έλεν Χέινς, η Αυστραλή βουλευτής που έχασε και τα δυο της πόδια ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από αυτοκίνητο τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ότι πλέον βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης.

«Πρόκειται για μια πραγματικά αισιόδοξη στιγμή», ήταν το πρώτο δημόσιο σχόλιο που έκανε μετά την επίθεση που δέχθηκε στις 19 Οκτωβρίου.

«Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι έχω μπει πλέον στο στάδιο της αποκατάστασης κατά την ανάρρωσή μου, η οποία θα συνεχιστεί αρχικά στη Μελβούρνη», πρόσθεσε, λέγοντας επίσης πόσο εκτιμά τις χιλιάδες θερμές ευχές και τα μηνύματα υποστήριξης που δέχθηκε από ανθρώπους από όλη την Αυστραλία και τον κόσμο.

«Μου δίνουν δύναμη καθώς εστιάζω στο επόμενο αυτό στάδιο της θεραπείας», συνέχισε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι έχει τακτική επικοινωνία με την Χέινς και την οικογένειά της, και της ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

«Συνεχίζουμε να προσφέρουμε την υποστήριξή μας στην Έλεν, στην οικογένειά της, στην κοινότητά της και στο προσωπικό της, καθώς ξεκινά τη διαδικασία αποκατάστασής της», σημείωσε σε ανακοίνωσή του.

Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής είχε διακομιστεί με εναέριο μέσο στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν και τα δύο της πόδια, αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο έξω από το γραφείο της στην μικρή πόλη Γουανγκαράτα, στην πολιτεία της Βικτώριας τον περασμένο μήνα.

Στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, τον 43χρονο Μπρένταν Νιούτζεντ, κάτοικο πόλης που βρίσκεται στην εκλογική περιφέρεια της Χέινς, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη, για εσκεμμένη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και για πρόκληση βλάβης σε δημόσιο λειτουργό.

Όταν παρουσιάστηκε ο Νιούτζεντ σε δικαστήριο τον περασμένο μήνα, ο δικηγόρος του δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα ψυχικής υγείας και ότι λαμβάνει επίσης θεραπεία για διάσειση, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Η Χέινς εξελέγη πρώτη φορά στο κοινοβούλιο το 2019 αφού είχε εργαστεί ως νοσηλεύτρια και ως μαιευτήρας και στη συνέχεια επανεξελέγη διατηρώντας την έδρα της το 2022 και το 2025. Είναι γνωστή για τις θέσεις της κατά της διαφθοράς και για τον αγώνα της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιθέσεις σε πολιτικούς είναι σπάνιες στην Αυστραλία, όπου ο κόσμος βλέπει συχνά ομοσπονδιακούς βουλευτές, ηγέτες πολιτειών και ακόμη και πρωθυπουργούς να κάνουν ψώνια, να παίρνουν καφέ ή να παρακολουθούν εκδηλώσεις με σχετικά λίγα μέτρα ασφαλείας.

Ωστόσο οι ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εν μέσω αυξανόμενης πόλωσης, διαδικτυακών παρενοχλήσεων και απειλών κατά εκλεγμένων αξιωματούχων, προκαλώντας αιτήματα για μεγαλύτερη προστασία των πολιτικών διατηρώντας παράλληλα την προσβασιμότητα που χαρακτηρίζει επί μακρόν την πολιτική σκηνή της Αυστραλίας.

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