Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 11 νεκροί από φωτιά σε κτίριο στο Πουκέτ (photos/videos)

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Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή το βράδυ ώρα Ελλάδας) σε τετραώροφο κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν καταστήματα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, στο τουριστικό νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 16, σύμφωνα ως τώρα απολογισμό της αστυνομίας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα περί τις 03:30 (τοπική ώρα• χθες Δευτέρα περί τις 22:30 ώρα Ελλάδας) σε εμπορικό κτίριο όπου στεγάζονταν εστιατόριο και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Πατόνγκ, στο Πουκέτ.
«Πυροσβέστες χρειάστηκαν δυο ώρες για να ελέγχουν την πυρκαγιά» και «εντόπισαν 11 αποβιώσαντες», ανάμεσά τους κυρίως υπηκόους Ταϊλάνδης και Μιανμάρ, συνέχισε.
Για την αιτία της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα, πρόσθεσε ο αξιωματικός αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας του να μιλά σε ΜΜΕ.
Άλλοι δεκαέξι άνθρωποι, που είτε εισέπνευσαν καπνούς ή υπέστησαν τραύματα από θραύσματα γυαλιών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου τους παρέχονται φροντίδες, συμπλήρωσε.
Η προσέγγιση των ταϊλανδικών αρχών ως προς τον έλεγχο των μέτρων ασφαλείας, ειδικά πυρασφάλειας, σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα εγείρει ανησυχίες εδώ και πολύ καιρό.
Τον Ιούλιο, κατάμεστο μπαρ της Μπανγκόκ έγινε παρανάλωμα του πυρός εξαιτίας ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα κάπου 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.
Την πρωτοχρονιά του 2009, πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους κι είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.
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