Λιανεμπόριο: Νέα είσοδος ξένων αλυσίδων στην Ελλάδα αναδιαμορφώνει τον ανταγωνισμό και πιέζει τους εγχώριους ομίλους

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Σε περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων εισέρχεται το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς ολοένα περισσότερες διεθνείς αλυσίδες επιλέγουν την Ελλάδα για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η τάση αποκτά ιδιαίτερη δυναμική, με την είσοδο νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, από τα είδη καθημερινής χρήσης και τη διακόσμηση μέχρι την ένδυση και τα προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά την ολλανδική Action, η οποία προχώρησε στη σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την προετοιμασία της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά.

Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Action Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, διαθέτει αρχικό κεφάλαιο πέντε εκατ. ευρώ και μοναδικό μέτοχο την Action Holding B.V. Η επιχειρηματική αυτή κίνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων λιανικής και χονδρικής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων.

Η Action αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους εκπτωτικού λιανεμπορίου, με δίκτυο που υπερβαίνει τα 3.500 καταστήματα και πωλήσεις περίπου 16 δισ. ευρώ.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ανταγωνιστικές τιμές και περιορισμό του λειτουργικού κόστους, στοιχεία που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξή της σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Η πιθανή δημιουργία δικτύου φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε κατηγορίες όπου δραστηριοποιούνται ήδη μεγάλες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με το επιχειρηματικό μοντέλο της Jumbo, καθώς οι δύο όμιλοι απευθύνονται εν μέρει σε αντίστοιχες καταναλωτικές ανάγκες, χωρίς ωστόσο να ακολουθούν την ίδια στρατηγική ανάπτυξης.

Η ολλανδική αλυσίδα δίνει έμφαση σε καταστήματα μικρότερης επιφάνειας και στην ταχεία ανανέωση των διαθέσιμων προϊόντων, επιδιώκοντας υψηλή επισκεψιμότητα και συχνές αγορές.

Παράλληλα, η ελληνική αγορά προσελκύει και επιχειρήσεις που αναπτύσσονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της γερμανικής Breuninger, η οποία επέκτεινε την ηλεκτρονική της παρουσία στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας της.

Η συγκεκριμένη είσοδος δεν συνοδεύεται προς το παρόν από ανακοινωμένο σχέδιο φυσικού καταστήματος, αποτυπώνει όμως τη δυνατότητα των διεθνών εμπορικών επιχειρήσεων να διεκδικούν μερίδια αγοράς χωρίς σημαντικές αρχικές επενδύσεις σε ακίνητα.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η ενίσχυση του ανταγωνισμού δημιουργεί νέες απαιτήσεις σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, εμπορικών συνεργασιών και εξυπηρέτησης των πελατών.

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς αλυσίδες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς, το κόστος λειτουργίας και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Η εξέλιξη των επόμενων μηνών θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα ανάπτυξης των νέων δικτύων, την επιλογή εμπορικών σημείων και την ανταπόκριση των καταναλωτών.

Το βέβαιο είναι ότι η ελληνική αγορά λιανικής προσελκύει αυξανόμενο διεθνές επιχειρηματικό ενδιαφέρον, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον ανταγωνισμού για τους υφιστάμενους παίκτες.

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