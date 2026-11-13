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13.11.2026 08:40

Premia Properties: Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω του 1 δισ. ευρώ με επέκταση στον τουρισμό και νέα ακίνητα

13.11.2026 08:40
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Σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης κινείται η Premia Properties, με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο να προσεγγίζει τα 767 εκατ. ευρώ και τη διοίκηση να επιδιώκει την υπέρβαση του ορίου του 1 δισ. ευρώ, μέσω νέων επενδύσεων και της επέκτασης στον ξενοδοχειακό τομέα.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026, τα συνολικά έσοδα της εισηγμένης αυξήθηκαν κατά 26%, φτάνοντας τα 32,6 εκατ. ευρώ, έναντι 25,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να ενισχύονται κατά 38%, στα 23,8 εκατ. ευρώ, από 17,2 εκατ. ευρώ το 2025.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται στο επίπεδο της τελικής κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι 28 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με τις χαμηλότερες υπεραξίες από αναπροσαρμογές ακινήτων και την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Η συνολική αξία των επενδύσεων διαμορφώθηκε στα 766,8 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 80 ακίνητα, με συνολική επιφάνεια κτιρίων υπό διαχείριση περίπου 581.000 τετραγωνικών μέτρων, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς ακινήτων.

Στροφή στα ξενοδοχειακά ακίνητα

Κεντρική θέση στον επενδυτικό σχεδιασμό κατέχει η συμμετοχή στα AKTI Hotels & Resorts, μέσω της οποίας η Premia επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στον τουριστικό τομέα.

Με την ολοκλήρωση της συνολικής επένδυσης, η αξία του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά των ξενοδοχειακών μονάδων στα οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να αρχίσει να αποτυπώνεται από το 2027.

Η επέκταση στον τουρισμό αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης των επενδύσεων, με στόχο τη διεύρυνση των πηγών εσόδων και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 479,6 εκατ. ευρώ, από 396,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς αξία ακινήτων να διαμορφώνεται στο 63%.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο εσόδων μεταξύ 42 και 43 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων και στην ενσωμάτωση των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων, που αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τη διάρθρωση και το μέγεθος του Ομίλου.

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