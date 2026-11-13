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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.11.2026 08:49

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

13.11.2026 08:49
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Η «καρατόμηση» Τσαβδαρίδη, αν και σχεδόν νομοτελειακή – από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε να διερευνήσει την υπόθεση και να μην αρκεστεί στις διαβεβαίωσεις του (πρώην, πλέον) υφυπουργού – προκάλεσε έκπληξη σε ορισμένα «γαλάζια» στελέχη, τα οποία θεωρούσαν ότι λόγω – έστω, μακράς – προεκλογικής περιόδου, θα αποφεύγονταν τόσο… ριζικές κινήσεις.

Ωστόσο, η στήλη μαθαίνει ότι στο Μαξίμου τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι: ο Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι φαινόμενα διαφθοράς προκαλούν αποστροφή στους πολίτες και τους απομακρύνουν από την ΝΔ, θέλησε με τον Τσαβδαρίδη να στείλει μήνυμα «μηδενικής ανοχής» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κυβέρνησης και του κόμματος.

Μάλιστα, ορισμένοι… ριζοσπάστες στην Πειραιώς θεωρούν ότι η υπόθεση αυτή δίνει στον πρωθυπουργό την ευκαιρία να προχωρήσει σε βαθύτερο ξεκαθάρισμα μέσα στο κόμμα, προκειμένου να στείλει στους πολίτες το μήνυμα ότι τα… αστεία τελείωσαν. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν εξετάζεται

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
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Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

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