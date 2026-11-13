Υπόθεση Τσαβδαρίδη: Το παρασκήνιο της αποπομπής, η ενόχληση Μητσοτάκη και ο μίνι ανασχηματισμός

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Με καθυστέρηση αρκετών ωρών από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο γύρω από τη διαδικασία μοριοδότησης της κόρης του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο τελευταίος βρέθηκε εκτός κυβέρνησης με την αιτιολογία «περί νόμιμου και ηθικού». Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι και την τελευταία στιγμή ευελπιστούσε ότι η υπόθεση της μοριοδότησης της κόρης του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης θα ξεφούσκωνε και γι’ αυτό προσπάθησε να κερδίσει… χρόνο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο θέμα, σημείωσε πως «υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάτι είναι νόμιμο, αλλά όχι ηθικό», καθώς και ότι «γεννώνται ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό και με την ιδιότητα του υπουργού».

Όμως, το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο νόμιμο ήταν το ότι ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης κατέθεσε αίτημα μοριοδότησης της κόρης του, τη στιγμή που η ίδια δεν είχε δει χάντμπολ ούτε… στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων που ανέδειξαν την υπόθεση, η κόρη του πρώην υφυπουργού πήγε σε επτά παιχνίδια της ομάδας χάντμπολ στη Θεσσαλονίκη και, ως αναπληρωματική –χωρίς να έχει παίξει σε κανέναν αγώνα, δηλαδή–, πήρε τα μόρια (10%) για να μπει στο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ποσοστό αυτό της έδινε τη δυνατότητα να μπει στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Ο πρώην υφυπουργός ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο Πανεπιστήμιο με το σπαθί της, καθώς δεν έκανε χρήση των μορίων. Όπως λέγεται, ωστόσο, δεν τα χρησιμοποίησε, καθώς συγκέντρωσε μόνο 9.500 μόρια και με αυτή τη βαθμολογία δεν έμπαινε στη σχολή που ήθελε. Έτσι, κατέληξε στο Ιατρικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο είναι ιδιωτικό.

Τα στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται εκνευρισμένα, αφού η υπόθεση Τσαβδαρίδη τούς χάλασε το αφήγημα ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα.

Οι συσκέψεις στο Μαξίμου και η ενόχληση Μητσοτάκη

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού επικοινώνησαν με τον πρώην υφυπουργό από την Τετάρτη, μόλις ξέσπασε δηλαδή το σκάνδαλο. Με δεδομένο ότι όσα τους είπε ο υφυπουργός δεν έπεισαν τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφασίστηκε να γίνει ευρεία σύσκεψη, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πολιτικές επιπτώσεις της υπόθεσης αυτής.

Τα περισσότερα στελέχη, αντιλαμβανόμενα ότι η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με ένα ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, τα παιδιά και τη διαδικασία των Πανελλαδικών, εισηγήθηκαν στον πρωθυπουργό ότι θα έπρεπε να τελειώνει το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, υπήρξε ενόχληση στον ίδιο τον πρωθυπουργό για τη στάση του πρώην υφυπουργού, ο οποίος δεν ξεκαθάρισε –αν και ρωτήθηκε– την έκταση της υπόθεσης.

Οι ίδιες πηγές λένε, μάλιστα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε ο ίδιος με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τη ρώτησε λεπτομέρειες για το σύστημα μοριοδότησης στον αθλητισμό.

Μάλιστα, της ζήτησε να ετοιμαστεί μια ρύθμιση η οποία θα κλείνει κάθε παράθυρο αξιοποίησης του ευεργετήματος αυτού, καθώς ο σχετικός νόμος υπάρχει από το 1999.

Έτσι, χθες το πρωί, πριν αναχωρήσει για την Ιρλανδία, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον στενό του συνεργάτη Γιώργο Μυλωνάκη να ειδοποιηθεί ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του.

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη έφερε, όπως ήταν φυσικό, και έναν μίνι ανασχηματισμό.

Τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, ενώ τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών κατέλαβε ο Βαγγέλης Λιάκος, με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο να επανέρχεται στο πόστο του υφυπουργού Υγείας μετά το κλείσιμο του φακέλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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