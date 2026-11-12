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12.11.2026 17:46

Ευρωκοινοβούλιο: Άρση ασυλίας για τη Λατινοπούλου μετά από μήνυση του Παπαδημούλη

12.11.2026 17:46
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Ήρθη η ασυλία της ευρωβουλευτή Αφροδίτης Λατινοπούλου μετά από ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά από μήνυση που υπέβαλε ο ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης για μια ανάρτηση του 2020.

Η Λατινοπούλου δημοσίευσε ανάρτηση, στην οποία υποστήριζε ότι ο καταγγέλλων, από κοινού με άλλα πολιτικά πρόσωπα, μπήκε στην πολιτική χωρίς περιουσία ή με ελάχιστη περιουσία, αλλά στη συνέχεια απέκτησε σημαντική περιουσία.

Ο κ. Παπαδημούλης ισχυρίζεται ότι η εν λόγω ανάρτηση υπονοούσε ψευδώς πως απέκτησε την περιουσία του με αθέμιτο τρόπο και τον συνέδεε με πολιτικούς που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα. Η ανάρτηση αυτή αναδημοσιεύθηκε από άλλους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδόθηκε μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, ιστολογίων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοτόπων. Σύμφωνα με το αίτημα, η φερόμενη πράξη ενδέχεται να συνιστά το αδίκημα της δυσφήμισης, κατά την έννοια του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Η κα Λατινοπούλου στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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