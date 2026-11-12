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12.11.2026 17:49

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς στα χέρια του ελληνικού FBI: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί, 5 συλλήψεις (Photos/Video)

12.11.2026 17:49
lathraia tsigara kikloma – new

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Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που ετοιμαζόταν να πλημμυρίσει με παράνομα καπνικά προϊόντα τη Βόρεια Ελλάδα εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, πραγματοποιώντας πέντε συλλήψεις, ενώ κατάφερε να ταυτοποιήσει έξι ακόμη άτομα και να κατάσχει τεράστια ποσότητα των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβε για την υπόθεση πέντε άτομα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια που θεωρείται ότι είχαν αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις έγιναν το προηγούμενο 24ωρο στο πλαίσιο επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν τη δράση και τους ρόλους των εμπλεκομένων, εντόπισαν τους χώρους αποθήκευσης και τα οχήματα που χρησιμοποιούνταν, ενώ κατάφεραν να προσδιορίσουν και το δίκτυο λιανικής διάθεσης των παράνομων προϊόντων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, ενώ η δράση της εκτιμάται ότι ξεκίνησε νωρίτερα. Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά, τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την περαιτέρω διανομή των λαθραίων τσιγάρων. Μάλιστα, δύο από τα μέλη είχαν αναλάβει και καθήκοντα προπομπών, προκειμένου να ελέγχουν τη διαδρομή των οχημάτων και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Συνολικά, η οργάνωση φέρεται να διακίνησε 1.701 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 850.500 πακέτα και 17.010.000 τεμάχια τσιγάρων.

Η συμμορία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ έχει ήδη διακινήσει πάνω από 300.000 πακέτα και οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, αποθήκη και επιχειρησιακό φορτηγό, το οποίο ήταν πλήρως φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, κατασχέθηκαν:

  • 1.086 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων, που περιείχαν 543.000 πακέτα ή 10.860.000 τσιγάρα,
  • 20.128 συσκευασίες λαθραίου καπνού (βάρους 1.006 κιλών),
  • 71 ρολόγια, ορισμένα από τα οποία πολυτελή,
  • ένας τράκτορας με επικαθήμενο, Ι.Χ. αυτοκίνητο και
  • 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση και λαθρεμπορία, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 1ο ειδικό ανακριτή. 

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