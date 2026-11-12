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12.11.2026 16:06

Στο Καραμανδάνειο 4 μηνών βρέφος υποσιτισμένο και με αιματώματα στα άκρα

12.11.2026 16:06
vrefos

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Σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται 4 μηνών βρέφος

Το βρέφος φέρει αιματώματα στα πόδια και ήταν υποσιτισμένο. Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο από τον πατέρα του σε ημιθανή κατάσταση

«Είχε έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα που παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά. Οι γιατροί διασωλήνωσαν το αγοράκι άμεσα και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός. 

«Ο διευθυντής, Ηλιάδης, μαζί με τον κο Αλεξόπουλο του Καραμανδάνειου, απολύτως ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα κακοποιήσεων παιδιών συμμετείχαν στην επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση νέου επικαιροποιημένου πρωτοκόλλου κακοποιημένων παιδιών που ακόμη δεν εφαρμόστηκε», πρόσθεσε.

Ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας διέταξε δερματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκαν τα αιματώματα στα κάτω άκρα.

Το βρέφος έχει πλέον σταθεροποιηθεί και θα μεταφερθεί ξανά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Κλήθηκε, επίσης, η αστυνομία για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του παιδιού.

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