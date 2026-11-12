Παραιτήθηκε ο CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ εν μέσω σκανδάλου κατασκοπείας – Βουτιά σχεδόν 500 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά τις αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με στέλεχος της εταιρείας που υπαγόταν ιεραρχικά στον ίδιο και μία ακόμη με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή στην ηγεσία μιας από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανακοίνωσή της, η Nvidia γνωστοποίησε ότι η Colette Kress, σημερινή εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια (CFO) της εταιρείας, συμφώνησε να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου (CEO).

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο NBC News, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Χουάνγκ στην εταιρεία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι για τη συνεδρίαση είχε ενημερωθεί και ο Λευκός Οίκος.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σχεδόν 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, εν μέσω των διαδοχικών δημοσιευμάτων για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ βρισκόταν στη Nvidia από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και συνίδρυσε την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών στη Σίλικον Βάλεϊ. Υπό την ηγεσία του, η Nvidia γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας την εκρηκτική ζήτηση για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση με στέλεχος της Nvidia

Την Τετάρτη, οι New York Times, επικαλούμενοι πέντε ανθρώπους που έχουν εργαστεί στη Nvidia, δημοσίευσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παντρεμένη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε ανώτερη θέση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και υπαγόταν ιεραρχικά στον ίδιο.

Η συγκεκριμένη σχέση, εφόσον επιβεβαιωθεί, φαίνεται να αντιβαίνει στον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia.

Το NBC News διευκρίνισε ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Τόσο η Nvidia όσο και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν απάντησαν στα επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό του δημοσιεύματος των New York Times.

Η υπόθεση της γυναίκας που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Οι αποκαλύψεις για τη δεύτερη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ είχαν προηγηθεί και συνδέονται με υπόθεση πιθανής κινεζικής κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την Nvidia και πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε διακινήσει την άνοιξη υπόμνημα προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, στο οποίο περιέγραφε πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτές, ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με επιχειρηματικό στέλεχος που αποτελούσε πληροφοριακό περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι New York Times και οι Financial Times είχαν δημοσιεύσει πρώτοι πληροφορίες για το συγκεκριμένο υπόμνημα την προηγούμενη εβδομάδα, επικαλούμενοι πηγές που γνώριζαν την υπόθεση.

Η γυναίκα, Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), κατείχε ανώτερη θέση στην εταιρεία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία προμηθευόταν προηγμένους επεξεργαστές από τη Nvidia.

Η Megaspeed, μαζί με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας των αμερικανικών αρχών, σχετικά με καταγγελίες για παράνομη διοχέτευση αμερικανικής κατασκευής μικροτσίπ στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ στην Ταϊπέι της Ταϊβάν το 2024. Φωτογραφία: NetThunder.

Ο ακριβής ρόλος της Άλις Χουάνγκ και η σχέση της με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες παραμένουν ασαφή. Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας, είναι πιθανό να μην επρόκειτο για επαγγελματία πράκτορα της κινεζικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας (Ministry of State Security), αλλά να της ζητήθηκε να συνεργαστεί και να παρέχει πληροφορίες, αξιοποιώντας την πρόσβασή της στον Τζένσεν Χουάνγκ.

Έρευνα από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia

Την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι διερευνά το ενδεχόμενο ο Τζένσεν Χουάνγκ να έπεσε θύμα επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι η εταιρεία ανέθεσε την έρευνα σε πρώην υπηρεσιακό εισαγγελέα των ΗΠΑ και στο δικηγορικό γραφείο του, προκειμένου να εξεταστούν οι σχετικές καταγγελίες.

Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους της εταιρείας μέσω εσωτερικού υπομνήματος, δηλώνοντας ότι στηρίζει την ανεξάρτητη έρευνα.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου», έγραψε χαρακτηριστικά. «Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα. Λυπάμαι βαθιά».

Παράλληλα, αρκετοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον έχουν ζητήσει εντατικότερο έλεγχο της Nvidia, καθώς και την κατάθεση του Χουάνγκ ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη σχέση του με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία.

Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς ατεκμηρίωτες και με στόχο τη δυσφήμιση της Κίνας».

Βουτιά σχεδόν 500 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia

Οι εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις και στη χρηματιστηριακή αγορά. Ακόμη και πριν από το δημοσίευμα των New York Times για τη δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, η μετοχή της Nvidia είχε υποχωρήσει κατά 11% μέσα στην εβδομάδα, με αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν 500 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ αφήνει πλέον σημαντικά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της οποίας έχει ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, εν μέσω της τεράστιας ζήτησης για τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) που κατασκευάζει.

Οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές αποτελούν βασική υποδομή για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν συμβάλει καθοριστικά στην άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών και στην οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η στήριξη από Τραμπ και Έλον Μασκ

Πριν από τις νέες αποκαλύψεις για τη δεύτερη σχέση, αρκετές γνωστές προσωπικότητες από τη Σίλικον Βάλεϊ, τη Wall Street και την Ουάσιγκτον είχαν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στον Χουάνγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει την Κυριακή σε δημοσιογράφους ότι ο επικεφαλής της Nvidia έχει κάνει «μια εκπληκτική δουλειά για τη χώρα μας».

«Πιστεύω ότι είναι ένας αξιότιμος άνθρωπος. Νομίζω ότι πιθανότατα υπάρχει κάποια εξήγηση για όσα συνέβησαν. Πρέπει πρώτα να την ακούσουμε», είχε αναφέρει ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Σον Μαγκουάιρ, εταίρος του επενδυτικού κεφαλαίου Sequoia, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έναν από τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες αυτής της γενιάς», προσθέτοντας ότι «δύο λάθη δεν διορθώνουν το ένα το άλλο» και ότι θεωρεί τον επικεφαλής της Nvidia αναντικατάστατο για την αμερικανική ηγετική θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ανάρτησή του στο X απάντησε ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συμφωνώ».

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