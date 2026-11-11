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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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11.11.2026 19:45

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

11.11.2026 19:45
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Μια παρέα με έντονο άρωμα από το παλιό, «ορθόδοξο» ΠΑΣΟΚ τράβηξε τα βλέμματα το βράδυ της Δευτέρας στη γνωστή «Νησιώτισσα», στη λεωφόρο Πεντέλης. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει τη δεκαετία του ’80 στη μαχητική και πολυπληθή νεολαία του Κινήματος, αρκετά από τα οποία ακολούθησαν στη συνέχεια σημαντική πολιτική διαδρομή.

Στην κορυφή της παρέας, η παλιά «καθοδήγηση», Κώστας Λαλιώτης και Δημήτρης Ρέππας. Μαζί τους οι Παναγιώτης Λούσκος, Μιχάλης Νεονάκης, Δημήτρης Καρύδης, Γιάννης Νικολάου, Δημήτρης Μπατζελής, Φώτης Χατζημιχάλης και άλλοι. Μια συνάντηση που ασφαλώς ξύπνησε πολλές πολιτικές αναμνήσεις.

Και ποιος ήταν ο οργανωτής; Ο Στρατής Λιαρέλης. Ο οποίος παρά τα 40 και πλέον χρόνια στη δημοσιογραφία ποτέ δεν ξεχνάει ότι …σχεδόν απ’ την πολιτική ξεκίνησε. Φλερτάρισε μαζί της πολλές φορές αλλά δεν έκανε το βήμα. Λέτε να το κάνει στο επόμενο διάστημα τώρα που έφυγε από την πρώτη γραμμή των ΜΜΕ;

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