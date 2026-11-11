Γιουβαρλάκια σούπα με βελούδινο αυγολέμονο

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Η πεντανόστιμη ελληνική σούπα με κεφτεδάκια και ρύζι, που μαγειρεύονται σε έναν πικάντικο λεμονάτο ζωμό με μυρωδικά και απογειώνονται στο τέλος με ένα βελούδινο αυγολέμονο.

Ένα οικονομικό και χορταστικό πιάτο που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια και θα καταχωρηθεί σαν κλασικό και αγαπημένο για το καθημερινό σας τραπέζι.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τον ζωμό

2 λίτρα νερό

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι χοντρό

Για τα κεφτεδάκια

500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο

1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα, γλασέ ή αρμπόριο

1 ξερό κρεμμύδι, τριμμένο στονν τρίφτη

1 αυγό

½ φλιτζάνι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

¼ φλιτζανιού δυόσμο, ψιλοκομμένο (προαιρετικά) ή άνιθο ψιλοκομμένο

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

Χυμό από 2 μεγάλα λεμόνια

Εκτέλεση

1. Ετοιμάστε τον ζωμό. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, βάλτε το νερό, το λάδι και το αλάτι. Βράστε σε δυνατή φωτιά και στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή για να σιγοβράσει το νερό ενώ πλάθετε τα κεφτεδάκια.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τον κιμά, το ρύζι ωμό, το κρεμμύδι, το αυγό, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Ανακατέψτε καλά τα υλικά και στη συνέχεια πλάστε περίπου 40 μικρά κεφτεδάκια με τις παλάμες σας (θα πρέπει το καθένα να είναι λίγο μικρότερο από μια μπάλα του γκολφ).

3. Μεταφέρετε προσεκτικά τα κεφτεδάκια στο νερό που σιγοβράζει, με ένα κουτάλι. Προσαρμόστε τη φωτιά για να διατηρήσετε το σιγοβράσιμο. Βράστε τα μέχρι να μαγειρευτούν καλά τα κεφτεδάκια, για περίπου 30 λεπτά.

4. Ενώ βράζουν τα κεφτεδάκια, χωρίστε τα αυγά, βάζοντας τα ασπράδια σε ένα μεσαίο μπολ και τους κρόκους σε ένα μικρό μπολ. ​​Χτυπήστε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν παχύρρευστα και αφράτα, αλλά όχι πολύ σφιχτά. Προσθέστε τους κρόκους και το χυμό λεμονιού στα ασπράδια και χτυπήστε μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως.

5. Όταν τα γιουβαρλάκια μαγειρευτούν καλά, πάρτε μια μεγάλη κουτάλα ζωμό από την κατσαρόλα με τα κεφτεδάκια και ρίξτε αργά το υγρό στο μίγμα αυγών και λεμονιού ανακατεύοντας συνεχώς. Επαναλάβετε με μια δεύτερη κουτάλα ζωμό. Αδειάστε το μίγμα αυγών και λεμονιού στη σούπα, ανακατεύοντας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είναι αφρώδες, ακόμα νερουλό και ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Σβήστε τη φωτιά, σκεπάστε την κατσαρόλα με ένα καπάκι και αφήστε τη σούπα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά ώστε να πήξει.

6. Μοιράστε τη σούπα σε ατομικά μπολ και ολοκληρώστε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, με φέτες λεμονιού και άφθονο χωριάτικο ψωμί..

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