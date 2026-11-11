Η Safe Bulkers υπερτριπλασίασε τα κέρδη εννεαμήνου και αυξάνει το μέρισμα καθώς ανεβαίνουν οι ναύλοι

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Στα 96,3 εκατ. δολάρια διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Safe Bulkers στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, από 26,7 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2025. Τα στοιχεία που έγιναν γνωστά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου αποτυπώνουν την επίδραση των υψηλότερων ναύλων ξηρού φορτίου στα οικονομικά μεγέθη της ναυτιλιακής. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε παράλληλα αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος για τις κοινές μετοχές, ενώ η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων και παραλαβής νεότευκτων.

Στο εννεάμηνο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 252,9 εκατ. δολάρια, έναντι 203,2 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Το μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης διαμορφώθηκε σε 19.658 δολάρια, από 15.011 δολάρια. Ο δείκτης μετατρέπει τις αποδόσεις διαφορετικών ναυλώσεων σε συγκρίσιμο ημερήσιο μέγεθος. Η άνοδος σημειώθηκε ενώ ο μέσος αριθμός των πλοίων που εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία ήταν ελαφρώς μικρότερος. Η βελτίωση των εσόδων συνδέεται επίσης με την απόδοση πλοίων που διαθέτουν συστήματα καθαρισμού καυσαερίων.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 39 εκατ. δολάρια, από 17,8 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε 91 εκατ. δολάρια, από 73,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 34 εκατ. δολάρια, έναντι 13,9 εκατ. δολαρίων. Το ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης έφτασε τα 21.235 δολάρια, από 15.507 δολάρια στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,35 δολάρια, από 0,15 δολάρια. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 0,31 δολάρια από 0,12 δολάρια έναν χρόνο πριν.

Το τριμηνιαίο μέρισμα για τις κοινές μετοχές αυξάνεται κατά 20%, στα 0,09 δολάρια ανά μετοχή, από 0,075 δολάρια. Η καταβολή έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου, με ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων την 25η Νοεμβρίου. Στο σκέλος της χρηματοδότησης, η εταιρεία συμφώνησε δάνειο 60 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο και πιστωτική διευκόλυνση 50 εκατ. δολαρίων τον Οκτώβριο. Οι δύο συμφωνίες συνδέουν τους όρους δανεισμού με την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων.

Στις 30 Οκτωβρίου, η Safe Bulkers διέθετε 46 πλοία ξηρού φορτίου, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 4,5 εκατ. τόνων νεκρού βάρους και μέσης ηλικίας 9,8 ετών. Το βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει επτά πλοία τύπου Kamsarmax και ένα Capesize, με παραδόσεις από το 2027 έως το 2029. Ένα από τα υπό παραγγελία πλοία θα μπορεί να χρησιμοποιεί μεθανόλη. Τον Οκτώβριο η εταιρεία είχε ήδη παραλάβει το Kypros Island, πλοίο διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης.

Για επτά από τα νεότευκτα είχαν καταβληθεί, έως το τέλος Οκτωβρίου, 61,2 εκατ. δολάρια, ενώ οι υπολειπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονταν σε 219,8 εκατ. δολάρια. Η χρηματοδότηση του όγδοου πλοίου, τύπου Capesize, έχει οργανωθεί χωριστά μέσω μίσθωσης. Παράλληλα, η Safe Bulkers έχει πουλήσει τρία παλαιότερα πλοία έναντι συνολικού τιμήματος 62,7 εκατ. δολαρίων. Οι παραδόσεις των νεότευκτων και οι αποχωρήσεις παλαιότερων μονάδων θα διαμορφώσουν τη σύνθεση του στόλου τα επόμενα χρόνια. Στο μεταξύ, η πορεία των ναύλων θα συνεχίσει να επηρεάζει τα έσοδα με τα οποία η εταιρεία στηρίζει τις επενδύσεις και τις διανομές της.

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