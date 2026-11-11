Ο Μητσοτάκης περιέγραψε την… ΤΙΝΑ της αυτοδυναμίας: Όχι σε συνεργασία με δεξιά και Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ… δεν θέλει

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Το 1980, η Μάργκαρετ Θάτσερ, μιλώντας σε συνέδριο των γυναικών του Συντηρητικού Κόμματος, εφηύρε ένα από τα πλέον γνωστά αρκτικόλεξα στη σύγχρονη ιστορία, το διαβόητο ΤΙΝΑ, δηλαδή, τα αρχικά των λέξεων «There Is No Alternative», που σημαίνει «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική».

Από τότε ως και σήμερα, τα αρχικά ΤΙΝΑ σηματοδοτούν ότι ο ομιλών θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πλην αυτής που ο ίδιος προτείνει: στη διάρκεια της κρίσης χρέους στην ΕΕ, η Άνγκελα Μέρκελ, ερωτηθείσα για τη σκληρή λιτότητα που επιβλήθηκε σε πολλές χώρες – μέλη της Ένωσης είπε τη δική της ΤΙΝΑ, λέγοντας ότι τα μέτρα εκείνα ήταν «alternativlos», δηλαδή δίχως εναλλακτική.

Την δική του ΤΙΝΑ, όσον αφορά στις στοχεύσεις της ΝΔ για τις επερχόμενες εκλογές περιέγραψε χθες, στη συνέδριο Greece Talks, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος τη θέση του ότι ο μόνος δρόμος για το κυβερνών κόμμα είναι η αυτοδυναμία και η τρίτη συνεχόμενη θητεία. Μάλιστα, χωρίς να χρησιμοποιήσει το αρκτικόλεξο, ο Κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά περιέγραψε μια συνθήκη χωρίς εναλλακτικές επιλογές:

· Κυβέρνηση συνεργασίας: «Αξίζει να δείτε στην υπόλοιπη Ευρώπη κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν τα έχουν πάει πολύ καλά, […] κυβερνήσεις συνεργασίας αυτή τη στιγμή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες φαίνονται να είναι βαλτωμένες. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις πολιτικές μας, αλλά βαλτωμένη δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».

· Κόμματα στα δεξιά της ΝΔ: «Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα που είναι στα δεξιά μας, διότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αλλά, θα έλεγα, και στα ζητήματα ύφους και τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της εξουσίας».

· ΠΑΣΟΚ: «Το μόνο κόμμα με το οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το ΠΑΣΟΚ. […]Αλλά αυτό το οποίο ξέρω, είναι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ».

· ΕΛΑΣ: «Τι να συνεργαστώ τώρα με τον κ. Τσίπρα; Είμαστε σοβαροί; […] Αυτό σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Εξάλλου, ο κ. Τσίπρας, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, θέλει περίπου να μας βάλει όλους φυλακή».

Με βάση την παραπάνω επιχειρηματολογία, ο πρωθυπουργός κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «φαντάζει η αυτοδυναμία της ΝΔ ως, δεν θα πω μονόδρομος, γιατί δεν υπάρχουν μονόδρομοι στη δημοκρατία, αλλά ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα», ενώ λίγο νωρίτερα είχε τονίσει ότι «οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο ουσιαστικές. Δεν μπαίνουν σε παζάρια, δεν αναγκάζονται να ικανοποιήσουν μικρότερα κόμματα, τα οποία πολλές φορές εκβιάζουν για να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα και μπορούν να πάρουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποφασιστικά».

Στην ουσία, ο Κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ένα πολύ συγκεκριμένο σκηνικό: σε περίπτωση που από τις εκλογές δεν προκύπτει αυτοδυναμία, η ΝΔ στην ουσία δεν έχει κάποιο κόμμα – ή κόμματα – με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί για τη σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς τα κόμματα στα δεξιά της αποκλείονται, η ΕΛΑΣ επίσης και το ΠΑΣΟΚ (με το οποίο είχε σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασία το 2012 – 2015) δεν έχει αφήσει περιθώρια για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Εξ ου και η προαναφερθείσα ΤΙΝΑ: το αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος – όπως το περιγράφει ο ίδιος ο πρωθυπουργός – είναι ότι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί σταθερότητα και αποτελεσματικότητα μετά τις εκλογές είναι η τρίτη αυτοδυναμία της ΝΔ, πολλώ δε μάλλον όταν, με βάση και τις μετρήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δύσκολα θα μπορέσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι στην ουσία το αφήγημα αυτό δεν είναι πολιτικό εφεύρημα, αλλά καθορίζεται από την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα.

Όπως και να’χει, πάντως, διά στόματος πρωθυπουργού, το κυβερνών κόμμα έθεσε ξεκάθαρα διλήμματα και στόχους για τις εκλογές του 2027, έστω κι αν προς το παρόν οι δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ δεν δείχνουν ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι συν τω χρόνω τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο για τη «γαλάζια» παράταξη.

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