Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο διαγνώστηκε η τηλεπερσόνα Λάρσα Πίπεν – Η αποκάλυψη στο Instagram

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Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο διαγνώστηκε η Λάρσα Πίπεν, γνωστή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «Real Housewives of Miami», όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 52χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε την είδηση το πρωί της Πέμπτης, μέσω Instagram Story, αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα σχετικά με την αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον ότι η σύζυγός του, Λουσιάνα Μπαρόζο, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο το 2024.

Η ιστοσελίδα Page Six επικοινώνησε με εκπρόσωπό της, προκειμένου να ζητήσει κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω ενημέρωση.

Η προηγούμενη περιπέτεια με την υγεία της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λάρσα Πίπεν αναφέρεται δημόσια σε ζήτημα υγείας που αντιμετωπίζει. Τον Αύγουστο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι μια αλλεργική αντίδραση ήταν υπεύθυνη για την αλλαγή στην εμφάνιση του προσώπου της, το οποίο είχε εμφανίσει πρήξιμο.

«Είχα πράγματι αλλεργική αντίδραση στο PRP, κάτι που δε γνώριζα καν ότι μπορεί να συμβεί. Έτσι, το πρόσωπό μου είναι λίγο πρησμένο, αλλά δεν είναι όπως το παρουσιάζουν, οπότε συνεχίστε να με επικρίνετε», είχε αναφέρει σκωπτικά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

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