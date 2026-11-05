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05.11.2026 10:53

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια – Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

05.11.2026 10:53
powerball

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Ένας υπερτυχερός από το Νιου Τζέρσεϊ κέρδισε το τζάκποτ των 847 εκατομμυρίων δολαρίων στο Powerball, στη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη σε αμερικανική λοταρία για το 2026. Ωστόσο, το ποσό που θα καταλήξει στην τσέπη του θα είναι σημαντικά μικρότερο, λόγω της φορολογίας και του τρόπου καταβολής των κερδών.

Σύμφωνα με το Forbes, ένα και μοναδικό δελτίο κέρδισε το τεράστιο έπαθλο στην κλήρωση της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 15, 34, 41, 53, 56 και ο κόκκινος αριθμός Powerball 21.

Από τα 847 εκατ. δολάρια, πόσα θα πάρει τελικά ο νικητής;

Ο νικητής έχει δύο επιλογές: να εισπράξει τα 847 εκατομμύρια δολάρια σε 30 ετήσιες δόσεις ή να επιλέξει την εφάπαξ καταβολή 363,1 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία προτιμούν οι περισσότεροι υπερτυχεροί.

Στην περίπτωση της εφάπαξ πληρωμής, η υποχρεωτική παρακράτηση ομοσπονδιακού φόρου 24% μειώνει αρχικά το ποσό σε περίπου 276 εκατομμύρια δολάρια.

Εφόσον εφαρμοστεί ο ανώτατος οριακός ομοσπονδιακός φορολογικός συντελεστής 37%, ανάλογα με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του νικητή, τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στα 228,7 εκατομμύρια δολάρια, πριν από την πολιτειακή φορολογία.

Αν επιλέξει τις 30 ετήσιες δόσεις, καθεμία θα ανέρχεται σε περίπου 28,23 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που μειώνεται στα 17,8 εκατομμύρια μετά την εφαρμογή του ομοσπονδιακού συντελεστή 37%.

Το Νιου Τζέρσεϊ φορολογεί τα κέρδη λαχείων που ξεπερνούν τις 10.000 δολάρια, παρακρατώντας αυτόματα επιπλέον 8%. Η τελική πολιτειακή φορολογική επιβάρυνση ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερη.

Μία πιθανότητα στα 292,2 εκατομμύρια

Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το τζάκποτ του Powerball είναι μόλις 1 στις 292,2 εκατομμύρια, ακόμη μικρότερες από τις αντίστοιχες του Mega Millions, που ανέρχονται σε 1 στις 290,4 εκατομμύρια.

Το έπαθλο των 847 εκατομμυρίων είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του 2026, μετά το τζάκποτ των 1,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε παίκτης στο Ιλινόις τον Αύγουστο.

Ξεπέρασε επίσης τα 800 εκατομμύρια δολάρια του Mega Millions, τα οποία κέρδισε υπερτυχερός στη Φλόριντα στα τέλη Ιουλίου.

Η επόμενη κλήρωση του Mega Millions είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με έπαθλο 505 εκατομμυρίων δολαρίων.

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