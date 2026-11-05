Ο Τραμπ στη σκιά της ήττας, η Μελάνια στο διπλωματικό προσκήνιο: Συνάντηση με Ρώσους και Ουκρανούς αντιπροσώπους στον Λευκό Οίκο

Takeaways by to pontiki AI Η Μελάνια Τραμπ υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας στο πλαίσιο ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Κίεβο και τη Μόσχα, οι οποίοι εργάστηκαν πρόσφατα για την επίτευξη εκεχειρίας στην ουκρανική πόλη Ολέσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε τη Μελάνια Τραμπ για τη συμβολή της στην ανθρωπιστική αρωγή, ενώ προετοιμάζεται τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, διεξάγονται διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες μεταξύ Ουκρανίας και δυτικών συμμάχων με επίκεντρο τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Η πρόσφατη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών έχει προκαλέσει συζητήσεις για πιθανή αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, αν και το Κρεμλίνο εκφράζει την ελπίδα για συνέχιση των ειρηνευτικών προσπαθειών.

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Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της βαριάς εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς, η Μελάνια Τραμπ αναλαμβάνει έναν ασυνήθιστο διπλωματικό ρόλο, υποδεχόμενη σήμερα στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας για την Ουκρανία, λίγες ημέρες πριν από τις νέες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με αμερικανική μεσολάβηση.

Η συνάντηση είχε ανακοινωθεί από τον Λευκό Οίκο πριν γίνει γνωστή η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών και ακολουθεί την πρόσφατη εκεχειρία στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι, στην επίτευξη της οποίας εργάστηκε η ίδια η Μελάνια.

Η Μελάνια υποδέχεται Ρώσους και Ουκρανούς

Η Μελάνια Τραμπ αναμένεται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής και την εκεχειρία που επέτρεψε την απομάκρυνση κατοίκων από την Ολέσκι.

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι Κιέβου και Μόσχας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς και Γιάνα Λαντρατόβα, οι οποίοι συμμετείχαν στις προσπάθειες επίτευξης της κατάπαυσης του πυρός.

Η εκεχειρία, κάτι σχετικά σπάνιο στον συγκεκριμένο πόλεμο, τηρήθηκε και από τις δύο πλευρές, επιτρέποντας την αποναρκοθέτηση δρόμων και την αποχώρηση όσων κατοίκων το επιθυμούσαν προς την Ουκρανία, τη Ρωσία ή περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να βρεθεί και ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, εφόσον το επιτρέψουν πρακτικά ζητήματα.

Ο Ντμίτριεφ είναι σύμβουλος αρμόδιος για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Η πιθανή επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει προσεγγίσει τη Μόσχα, συνάπτοντας συμφωνία για προμήθειες ρωσικού ντίζελ και εξαιρώντας τη Ρωσία από νέες ενεργειακές κυρώσεις.

Ο Ζελένσκι παρασημοφόρησε τη Μελάνια

Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρασημοφόρησε τη Μελάνια Τραμπ για την «προσωπική συμβολή της στην ανθρωπιστική αρωγή».

Η κίνηση έρχεται ενώ ο Ζελένσκι επιδιώκει να διατηρήσει την αμερικανική υποστήριξη, παρά τις δύσκολες σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλία διάρκειας μιάμισης ώρας με τους απεσταλμένους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των συνομιλιών της 10ης και 11ης Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week. Today, there was also a substantive meeting in Brussels involving our team, teams from America, the EU, France, the United Kingdom, Germany, NATO, the World Bank, and representatives of the global business community. The meeting focused on postwar recovery. There will be another meeting in Brussels tomorrow on security guarantees for Ukraine. The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible. Ukraine is ready to take the necessary steps. Our proposals are clear, and we have given them to the American side. Air defense is an important priority, and we discussed this as well. We need interceptors for Patriot systems to protect lives from Russian attacks. We must also continue working on each of the bilateral tracks with America. This applies to the Drone Deal format in particular. Ukraine is grateful to the United States for its support for Ukraine’s independence, our people, and diplomatic efforts. Peace has no alternative, and postwar security guarantees must be truly cast-iron. We are working to make this happen! Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Ο Ζελένσκι, που πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στη Μαδρίτη με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί σχεδόν πέντε χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ υποστήριξε ότι οι προσπάθειες δεν αφορούν μόνο τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά και τη διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας που θα αποτρέψουν την επανάληψη των εχθροπραξιών.

Συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι και διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες

Οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι θα είναι οι πρώτες με αυτό το τριμερές σχήμα από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, την Τετάρτη και την Πέμπτη πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες συναντήσεις αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Η πρώτη συνάντηση επικεντρώθηκε στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και χαρακτηρίστηκε «ουσιαστική» από τον Ζελένσκι. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξακολουθεί να ζητά από τους συμμάχους του ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς συνεχίζονται οι σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί, ιδιαίτερα εναντίον ενεργειακών υποδομών, ενόψει του χειμώνα.

Η ήττα Τραμπ και οι προσδοκίες για αλλαγή στάσης απέναντι στη Ρωσία

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές έχει δημιουργήσει προσδοκίες για αυστηρότερη αμερικανική στάση απέναντι στη Μόσχα, με δεδομένη την κριτική τους στην πρόσφατη προσέγγιση Τραμπ – Πούτιν.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο Κογκρέσο «θα ασκήσει περισσότερη πίεση επί της Ρωσίας».

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπενθυμίζοντας ότι ο Τραμπ κυβερνούσε επί δύο χρόνια σε μεγάλο βαθμό χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Κογκρέσο και διερωτώμενος γιατί αυτό θα άλλαζε τώρα.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι, παρά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει στα καθήκοντά του».

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειές του υπέρ της ειρήνης», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

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