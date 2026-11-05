Σοκ στη Γερμανία, νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου βρέθηκε ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας

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Νεκρός σε δωμάτιο σε ξενοδοχείο εντοπίστηκε ο υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας, Χούμπερτ Αϊβάνγκερ.

Ο 55χρονος πολιτικός από την Γερμανία δεν είναι γνωστό αν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ωστόσο ο θάνατός του αποτελεί μυστήριο.

Ο Αϊβάνγκερ βρισκόταν στο Βερολίνο προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια γραφείων του κόμματός του, σύμφωνα ωστόσο με το περιοδικό Focus ακύρωσε την εμφάνισή του επικαλούμενος λόγους υγείας.

Αφού συνεργάτες του προσπάθησαν να επικοινωνήσουν χωρίς επιτυχία μαζί του, στο δωμάτιο βρέθηκε η αστυνομία όπου τον εντόπισε νεκρό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βερολίνου, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Βαυαρού πολιτικού, «προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του θανάτου του και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας».

«Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ο επικεφαλής του Κρατιδίου, Μάρκους Ζέντερ.

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