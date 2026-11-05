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05.11.2026 09:36

Γαλλία: Απορρίφθηκε ο προϋπολογισμός του 2027 – «Όχι» και από την παράταξη του Μακρόν, σε αδιέξοδο η χώρα

05.11.2026 09:36
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Οι γάλλοι βουλευτές απέρριψαν ξερά χθες Τετάρτη το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε πρώτη ανάγνωση, παρατείνοντας το αδιέξοδο, παρά την ανησυχία για τα δημοσιονομικά της χώρας, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Με 458 ψήφους κατά έναντι καμιάς υπέρ (και δυο αποχές), το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, μη εξαιρουμένων αυτών που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καταψήφισαν την πτυχή για τα έσοδα του σχεδίου προϋπολογισμού, με φόντο το τεταμένο κοινωνικοοικονομικό κλίμα.

Έπειτα από κάπου δέκα ημέρες ενίοτε ασυνάρτητου διαλόγου, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποδοκίμασαν τις επιλογές της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ οι υποστηρικτές της εξέφρασαν λύπη για το ότι το κείμενο έχει αποδιαρθρωθεί εντελώς.

Νέο επεισόδιο της δυσκολίας που ενέχει η υιοθέτηση προϋπολογισμού σε μια Βουλή χωρίς πλειοψηφία μετά τη διάλυσή της που αποφάσισε το 2024 ο πρόεδρος Μακρόν, το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει πως το κείμενο αναπέμπεται στη Γερουσία στην αρχική του εκδοχή, για να εξεταστεί εκ νέου από την 20ή Νοεμβρίου στο ημικύκλιο.

Η ώρα του συμβιβασμού θα έρθει «μετά», θέλησε να καθησυχάσει το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, αναβάλλοντας για τον «Δεκέμβριο» την πιθανή εναρμόνιση της εκδοχής της κυβέρνησης και της μελλούμενης της Γερουσίας, από την οποία το κείμενο θα σταλεί ξανά στη Βουλή για νέα ανάγνωση.

Στα ύψη το κόστος του δανεισμού

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση «ακρωτηρίασε» τον τελευταίο προϋπολογισμό της προεδρίας Μακρόν, που θεωρητικά θα μείωνε το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% φέτος.

Το χρέος και το έλλειμμα της Γαλλίας είναι ανάμεσα στα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Τα μέτρα περιστολής δαπανών, ιδίως οι καταργήσεις των εκπτώσεων φόρων για τους συνταξιούχους και τους οργανισμούς, απαλείφθηκαν από τους βουλευτές, όπως και η αύξηση των φόρων για τις μεγάλες εταιρείες.

Οι συνομιλίες διεξάγονται εν μέσω άσχημων οικονομικών επιδόσεων, με νέα υποχώρηση του ΑΕΠ (-0,1%) το τρίο τρίμηνο. Η κατάσταση καθιστά επιβεβλημένη στη Γαλλία περισσότερα μέτρα περιστολής δαπανών από αυτές που προέβλεπε το αρχικό κείμενο (43 δισεκ. ευρώ) για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 5%, σύμφωνα με τον Νταβίντ Αμιέλ, υπουργό Προϋπολογισμού.

Το κόστος δανεισμού του γαλλικού δημοσίου απογειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους και τους πολιτικούς και κοινωνικούς διχασμούς στη χώρα.

Ορισμένοι κοινοβουλευτικοί υποπτεύονται ότι η κυβέρνηση Μακρόν παίζει με το ρολόι: από την 18η Δεκεμβρίου, θα είναι σε θέση να περάσει προϋπολογισμό με εκτελεστικό διάταγμα, κάτι άνευ προηγουμένου, αποφεύγοντας οποιοδήποτε ψηφοφορία στη γαλλική εθνική αντιπροσωπεία.

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